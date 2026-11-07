Підтримка України може так і не з'явитися у бюджеті ЄС через розбіжності між країнами

26-27 листопада лідери держав ЄС зберуться у Брюсселі на спеціальний саміт Європейської ради. Обговорюватимуть наступний бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки та фінансування України у 2027-му й надалі.

Хоча формально це два окремі питання, політично вони вже тісно пов'язані між собою. На початку листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив згоду Берліна на майбутній семирічний бюджет у залежність від фінансування з нього України.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вже запропонував компроміс щодо довгострокового бюджету ЄС: скоротивши його з майже 2 трильйонів євро у пропозиції Єврокомісії до 1,78 трлн.

Водночас заплановані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 100 млрд євро фінансування для України ("Український резерв") у семирічній фінансовій рамці ЄС залишилися недоторканими.

Втім, за даними джерел "Європейської правди" біля половини від 100 млрд можуть направити не на нову підтримку українського бюджету та війська, а на обслуговування кредитів, які Євросоюз надає Україні. Саме навколо цього питання будуть ламатися списи протягом наступних двох днів.

Також Єврокомісія, нагадаємо, вже у 2027 році пропонує виділити Україні додатковий кредит на 45 млрд євро понад узгоджених раніше 90 млрд. Це рішення необхідно затвердити на рівні лідерів ЄС, і про це теж сперечатимуться на саміті.

Що являє собою довгостроковий бюджет Євросоюзу, щодо чого сперечаються його держави-члени та яке місце у цих переговорах посідає Україна – розповідаємо у цьому тексті.

Що таке довгостроковий бюджет ЄС

Багаторічна фінансова рамка (Multiannual Financial Framework, MFF), яку зазвичай називають довгостроковим бюджетом ЄС, встановлює граничні обсяги видатків Євросоюзу на сім років. У межах цих лімітів ухвалюють річні бюджети. Чинна фінансова рамка охоплює 2021-2027 роки, наступна – 2028-2034 роки.

З бюджету ЄС фінансують спільні європейські політики: сільське господарство, розвиток регіонів та інфраструктури, наукові дослідження (Horizon Europe), студентські обміни (Erasmus+), охорону кордонів та допомогу третім країнам.

У проєкті наступного багаторічного бюджету на регіональний розвиток, сільське господарство та інші політики припадатиме понад 1 трлн євро, на конкурентоспроможність, процвітання та безпеку – 494 млрд замість майже 590 млрд, на зовнішню діяльність ЄС – 170 млрд замість 215 млрд, на адміністративні видатки – близько 109 млрд євро.

Основне джерело наповнення бюджету ЄС – національні внески.

Їх вираховують від валового національного доходу (ВНД) держав-членів. Загальний обсяг наступного семирічного бюджету становитиме 1,26% від сукупного ВНД держав-членів.

Інші джерела – митні надходження, внески на основі ПДВ та "пластиковий внесок", запроваджений у 2021 році (держави сплачують 80 євроцентів за кілограм неперероблених відходів пластикового пакування). У термінології ЄС усе це – "власні ресурси" (own resources). За розрахунками, які навів "ЄвроПравді" посадовець ЄС, нові власні ресурси та зміни до чинних механізмів можуть приносити бюджету 2028-2034 років 64,2 млрд євро щорічно.

Для ухвалення довгострокового бюджету потрібна одностайність усіх 27 держав у Раді ЄС та згода Європарламенту.

Традиційно під час бюджетних переговорів у ЄС стикаються інтереси двох груп держав: тих, які сплачують до спільного бюджету більше грошей, ніж отримують з нього – і тих, які навпаки отримують від ЄС більше коштів, ніж сплачують.

Цього разу через складне фінансове становище багатьох держав-членів уряди ще більше, ніж раніше, переймаються тим, скільки грошей доведеться виділити зі своїх національних бюджетів на потреби Євросоюзу. За осіннім прогнозом Єврокомісії, у 2026 році дефіцит державного бюджету перевищить 3% ВВП у 12 державах ЄС, а у 2027 та 2028 роках – вже у 16.

Для розуміння масштабів: згідно з уточненим бюджетом ЄС на 2025 рік (він складає близько 200 млрд євро) , національний внесок Німеччини становив 29,6 млрд євро, Франції – 23,7 млрд, Італії – близько 17 млрд, Іспанії – 13 млрд, Польщі – 6,9 млрд, Бельгії – 4,7 млрд, Данії – 2,7 млрд, Угорщини – 1,68 млрд, Естонії – 319 млн євро, Мальти – 166 млн євро. І це без урахування митних надходжень.

Проте всі ці держави також отримують кошти з бюджету ЄС – на підтримку сільського господарства, будівництво доріг, розвиток регіонів, наукові дослідження та інші програми. І для деяких країн обсяг такого фінансування значно перевищує їхні внески.

Так, за розрахунками Інституту німецької економіки, у 2025 році Німеччина сплатила до спільного бюджету ЄС на 14,9 млрд євро більше, ніж отримала з нього, Франція – на 5,4 млрд, Італія – на 3,3 млрд євро. А от Польща, навпаки, отримала з бюджету ЄС на 6,7 млрд євро більше свого внеску, Румунія – на 5,9 млрд, Угорщина – на 2,1 млрд євро.

Хто і за що торгується

Так звані "ощадливі держави" (Frugals) наполягають на обмеженні видатків та зростання внесків. У вересні Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія, Швеція та Фінляндія закликали скоротити видатки ЄС на кілька сотень мільярдів євро.

Як стало відомо "Європейській правді", нині у зустрічах цієї групи бере участь ще й Бельгія як своєрідний асоційований член. Цікаво, що на рівні послів у Брюсселі дипломати вже називають себе не "ощадливими", а "розсудливою сімкою" (Sensible Seven).

Натомість "друзі політики згуртованості" (Friends of Cohesion) захищають фінансування регіонального розвитку та агросектору. На початку жовтня 17 держав, серед яких Італія, Іспанія та Польща, виступили проти скорочення бюджету за цими напрямками. Попередня компромісна пропозиція Ірландії, що головує у Раді ЄС, не задовольнила держави-члени.

І все це – на тлі потреби збільшити видатки на оборону та конкурентоспроможність.

Одним із найбільш конфліктних питань бюджетних переговорів є майбутнє Спільної сільськогосподарської політики ЄС (Common Agricultural Policy, CAP), на яку традиційно припадає близько третини видатків європейського бюджету.

Єврокомісія пропонує не лише скоротити гарантоване фінансування аграрного сектору ЄС, але й докорінно змінити його структуру: об'єднати фінансування сільського господарства, регіонального розвитку та низки інших політик у спільному фонді, кошти якого розподілятимуть через національні та регіональні партнерські плани. Відтак частина фінансування аграрного сектору залежатиме від того, як самі держави-члени розподілятимуть кошти між різними пріоритетами.

Наприкінці жовтня міністри сільського господарства держав ЄС погодили позицію щодо реформи Спільної сільськогосподарської політики після 2027 року. Проте питання обсягів її фінансування залишається предметом бюджетних переговорів.

21 листопада Кошта запропонував скоротити запропонований Єврокомісією бюджет ЄС на 204 млрд євро (близько 10%).

При цьому у своїй компромісній пропозиції президент Євроради практично не змінив запропоновану Єврокомісією суму гарантованої підтримки доходів фермерів – 293,7 млрд євро у поточних цінах. Водночас президент Євроради пропонує скоротити резерв для допомоги аграріям у кризових ситуаціях з 6,3 млрд до 4,4 млрд євро, а також поступово зменшувати розмір виплат господарствам та встановити обов'язкову верхню межу виплат у 300 тисяч євро.

Нові пропозиції Кошти не задовольняють великі аграрні держави – Польщу і Францію. Причому остання наполягає ще й на збільшенні гарантованого фінансування сільського господарства.

Незадоволена й Австрія. Відень вимагає радикального скорочення бюджету, але прагне зберегти фінансування аграрної політики та політики згуртованості й не виключав застосування вето.

Планують опір і європейські фермерські організації. Вони вже порахували, що запропонований Коштою компроміс означатиме скорочення аграрного бюджету приблизно на 15% навіть без урахування інфляції. Ще у червні сільськогосподарські організації Польщі закликали Єврокомісію переглянути бюджет та скасувати заплановане скорочення видатків на аграрний сектор.

На 26 листопада, перший день саміту лідерів ЄС, європейські фермерські організації вже анонсували акцію протесту у Брюсселі.

Хто платитиме відсотки за українськими кредитами

Для України важливо, що, попри скорочення запропонованого бюджету Євросоюзу більш ніж на 200 млрд євро, Кошта не запропонував зменшити окремий фінансовий резерв для України (Ukraine Reserve).

Йдеться про 100 млрд євро у поточних цінах на період 2028-2034 років. Ця сума передбачена окремо, понад основні граничні обсяги видатків багаторічної фінансової рамки.

Ці кошти мають забезпечити фінансову підтримку України на шляху до вступу в ЄС та її довгострокової відбудови. Утім, відтоді як Єврокомісія у липні 2025 року запропонувала ці 100 млрд, фінансові потреби України суттєво зросли.

Нагадаємо, Європейський Союз вже реалізує кредит на 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. Але за оновленими розрахунками навіть з урахуванням цього кредиту Україні наступного року бракуватиме близько 70 млрд євро. У жовтні лідери держав ЄС обговорили відповідні потреби Києва, а Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз зможе покрити дві третини дефіциту.

18 листопада Європейська комісія офіційно запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році, з яких 25 млрд спрямувати на оборону, а 20 млрд – на бюджетну підтримку.

Отже, лише у 2027 році обсяг фінансування України у рамках двох кредитів ЄС може сягнути 90 млрд євро. Тоді як на наступні 7 років поки що є пропозиція щодо 100 мільярдів.

Але Євросоюзу необхідно надані Україні кредити обслуговувати. Простими словами: сплачувати відсотки інвесторам, у яких він позичає гроші. Єврокомісія виступає за покриття цих витрат з європейського бюджету, щоб не створювати додаткового боргового навантаження на Україну.

Йдеться про значні суми. Згідно з розрахунками Єврокомісії, про які розповіли "Європейській правді" джерела в ЄС, витрати на обслуговування кредитів для України з урахуванням нового запропонованого кредиту на 45 млрд євро протягом 2028-2034 років можуть становити від 45 до 55 млрд євро.

Як пояснив посадовець ЄС "ЄвроПравді", перша субсидія на покриття вартості запозичень за новим кредитом у 45 млрд євро може знадобитися вже у 2028 році, коли має почати діяти новий семирічний бюджет Євросоюзу.

Відтак під час бюджетних переговорів постало питання: чи не доведеться витрачати частину передбачених для України 100 млрд євро на обслуговування попередніх українських кредитів?

У новій пропозиції Кошти з'явилося положення, яке може дозволити уникнути цього: фінансування, пов'язане зі сплатою відсотків за кредитами Україні, пропонується здійснювати понад граничні обсяги багаторічної фінансової рамки.

У разі погодження цієї пропозиції кошти для обслуговування українських кредитів можуть виділятися додатково до 100 млрд євро, передбачених для нової допомоги Україні.

Однак домовленості між державами-членами щодо цього поки немає. Відомо, що проти створення спеціального інструмента для обслуговування українських кредитів вже виступила Австрія.

Проти фінансування України з бюджету ЄС очільники Угорщини, Словаччини, Чехії та Болгарії.

Нагадаємо, попередній кредит у 90 млрд євро було оформлено через механізм посиленої співпраці 24-х держав ЄС: Угорщина, Словаччина та Чехія не взяли на себе відповідних фінансових зобов'язань.

Цього разу Єврокомісія розраховує на участь усіх 27 держав Євросоюзу, включно з Болгарією, Чехією, Угорщиною та Словаччиною. Які, однак, висловлювали небажання долучатися до нового кредиту.

Саме тому, зокрема, у новому кредитному інструменті на законодавчому рівні пропонується розмежувати військове та цивільне фінансування. Як пояснив посадовець ЄС "Європейській правді", у Єврокомісії відчувають більшу готовність окремих держав долучитися до цивільної, а не військової підтримки України.

А що із замороженими активами?

Щодо цього питання ситуація залишається незмінною. Україна буде зобов'язана повернути основну суму цих кредитів лише після отримання репарацій від Росії – це зафіксовано у документах щодо 90-мільярдного кредиту та передбачено пропозицією щодо нового кредиту на 45 млрд євро.

При цьому Євросоюз залишає за собою право використати знерухомлені російські активи для погашення кредиту. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс нещодавно підтвердив, що російські активи залишатимуться замороженими до репарацій.

Нагадаємо, доходи від заморожених активів вже використовуються для погашення кредитів у рамках механізму ERA обсягом близько 45 млрд євро, які Україні надали ЄС та держави G7 (частка Євросоюзу – 18,1 млрд євро).

У пропозиції від 18 листопада Єврокомісія також передбачила, що після погашення попередніх кредитів G7 у рамках ERA майбутні надзвичайні доходи від знерухомлених російських активів зможуть спрямовуватися на погашення основної суми кредиту ЄС на 90 млрд євро та нового запропонованого кредиту на 45 млрд. При цьому новий кредит має забезпечуватися резервом бюджету ЄС (headroom), а не самими російськими активами.

Про те, які російські активи доступні для фінансування України та чому не йдеться про всі 210 млрд євро заморожених у ЄС коштів РФ, "Європейська правда" вже докладно розповідала.

До речі, новий кредит Єврокомісія планує розглядати як своєрідний ERA-2: частка ЄС має становити 45 млрд євро, а ще 25 млрд очікують від міжнародних партнерів, зокрема з G7 – щоб покрити додаткові фінансові потреби України у 2027 році.

Чи домовляться лідери вже цього тижня

Коротка відповідь: ні.

У команді президента Європейської ради розраховують максимально просунути переговори на листопадовому саміті. Однак опитані "Європейською правдою" дипломати налаштовані стриманіше щодо можливості остаточної домовленості.

Як розповів "Європейській правді" високопоставлений дипломат, спочатку планувалося, що Кошта проведе двосторонні зустрічі з кожним із 27 лідерів держав ЄС. Однак з огляду на часові обмеження наразі розглядається варіант переговорів з окремими групами лідерів.

За словами іншого високопоставленого дипломата, після загального обговорення бюджету очікується серія двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, які можуть допомогти зменшити кількість невирішених питань до грудня.

"Цей саміт – для того, щоб продемонструвати розбіжності", – наголосив один із дипломатичних співрозмовників "Європейської правди".

Ще один високопоставлений дипломат пояснив, що наразі лідерам бракує відчуття терміновості. На його думку, справжні переговори розпочнуться, коли з'явиться реальний дедлайн. Нинішній саміт дипломат порівняв із підкиданням м'яча перед великим матчем у грудні.

Втім, у Брюсселі також усвідомлюють ризики відкладання бюджетних переговорів на 2027 рік з огляду на майбутні вибори у низці європейських держав, зокрема Франції. Тому націлюються на прийняття рішення хоча б щодо українських питань вже у грудні.

Варто додати, що запланований на 17-18 грудня грудневий саміт лідерів ЄС цілком може виявитися довшим, ніж передбачено офіційним календарем. Як стало відомо "ЄвроПравді", Антоніу Кошта вже кілька разів жартівливо повідомляв співрозмовникам, що має квитки на літак на вівторок після саміту – тобто на 22 грудня. Мовляв, доти у лідерів ЄС буде багато часу для дискусій.

Авторка: Тетяна Висоцька,

кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі