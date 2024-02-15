Трамп зрадів "компліменту" від Путіна

Експрезидент США Дональд Трамп прокоментував заяву глави Кремля Владіміра Путіна про те, що він хотів би перемоги Джо Байдена на виборах президента США.

Про це Трамп заявив на мітингу у Південній Кароліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

За словами колишнього президента США, ці слова Путіна стали для нього "компліментом".

"Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", – сказав Трамп своїм прихильникам.

За його словами, не дивно, що Путін хотів би бачити Байдена в Білому домі.

Трамп нагадав, що за часів свого президентства він запровадив санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але адміністрація Байдена скасувала ці санкції у травні 2021 року.

Нагадаємо, Путін заявив, що на посаді президента США для Росії кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

За даними агентства Bloomberg, Трамп у разі перемоги на наступних президентських виборах збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.