Дослідник: Війна РФ проти України вже коштувала Німеччині понад 200 мільярдів євро
За оцінками економічних дослідників, війна РФ проти України вже коштувала Німеччині понад 200 мільярдів євро.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
"Економічні втрати Німеччини після двох років війни в Україні, ймовірно, значно перевищать 200 мільярдів євро", – заявив президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер.
"Перш за все, високі ціни на енергоносії знизили зростання в Німеччині на 2,5 відсоткових пункта або 100 мільярдів євро у 2022 році і на аналогічну суму у 2023 році до теперішнього часу", – сказав керівник DIW.
Однак це лише "прямі фінансові витрати". Подальші витрати виникнуть через "ескалацію геополітичних та геоекономічних конфліктів, особливо з Китаєм" через війну.
Це особливо сильно вдарить по компаніях-експортерах, пояснив Фрацшер.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав американських законодавців США схвалити додаткову військову допомогу Україні, яка застрягла в Конгресі, попередивши, що відмова у підтримці Києва може зашкодити економічним інтересам США.
Як відомо, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.
Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.