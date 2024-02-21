Исследователь: Война РФ против Украины уже стоила Германии более 200 миллиардов евро
По оценкам экономических исследователей, война РФ против Украины уже стоила Германии более 200 миллиардов евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.
"Экономические потери Германии после двух лет войны в Украине, вероятно, значительно превысят 200 миллиардов евро", – заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
"Прежде всего, высокие цены на энергоносители снизили рост в Германии на 2,5 процентных пункта или 100 миллиардов евро в 2022 году и на аналогичную сумму в 2023 году к настоящему времени", – сказал руководитель DIW.
Однако это лишь "прямые финансовые расходы". Дальнейшие расходы возникнут из-за "эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов, особенно с Китаем" из-за войны.
Это особенно сильно ударит по компаниям-экспортерам, пояснил Фрацшер.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус призвал американских законодателей США одобрить дополнительную военную помощь Украине, которая застряла в Конгрессе, предупредив, что отказ в поддержке Киева может повредить экономическим интересам США.
Как известно, Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.
Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.