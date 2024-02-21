В МЗС Польщі відреагували на скандальний проросійський плакат на протесті фермерів

Міністерство закордонних справ Польщі стривожене проросійським плакатом, який був використаний одним з учасників протесту польських фермерів 20 лютого, та закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою вийшов речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Йдеться про плакат фермера із закликом до Путіна "навести лад з Україною, Брюсселем та польською владою", поруч використали також прапор СРСР.

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", – заявили у відомстві.

Подібні вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів, додали у МЗС.

"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій", – заявив речник.

"Теперішнє становище польських фермерів – це результат агресії Владіміра Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки, а не те, що українці захищаються від агресії", – наголосив він.

У додатковому коментарі, який цитує RMF24, Павел Вронський заявив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.

"Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Владімір Путін", – заявив речник.

Він додав, що не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".

Нагадаємо, поліція Польщі почала розслідування через скандальний плакат із закликом до Путіна.