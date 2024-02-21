В МИД Польши отреагировали на скандальный пророссийский плакат на протесте фермеров

Министерство иностранных дел Польши встревожено пророссийским плакатом, который был использован одним из участников протеста польских фермеров 20 февраля, и призвало протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением вышел представитель МИД Польши Павел Вронский.

Речь идет о плакате фермера с призывом к Путину "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польскими властями", рядом использовали также флаг СССР.

"МИД с наивысшим беспокойством отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", – заявили в ведомстве

Подобные поступки вредят репутации Польши, которая в числе первых начала помогать Украине и приняла украинцев, которые спасались от войны, а также дискредитирует самих организаторов протестов, добавили в МИД.

"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий", – заявил спикер.

"Нынешнее положение польских фермеров – это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии", – подчеркнул он.

В дополнительном комментарии, который цитирует RMF24, Павел Вронский заявил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.

"Эти действия не помогают ни самим фермерам, ни решению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин", – заявил спикер.

Он добавил, что не важно, появились ли пророссийские лозунги через реальных агентов России, или через "полезных идиотов".

Напомним, полиция Польши начала расследование из-за скандального плаката с призывом к Путину.