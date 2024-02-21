Як Путін шантажує США ядерною зброєю в космосі

Нещодавно розвідка США повідомила про "серйозну загрозу національній безпеці", пов’язану з Росією. А точніше – з можливим розміщенням російської ядерної зброї у космосі.

Новий ризик вже привів до корекції планів Вашингтона. Там планують залучити до тиску на Кремль Індію та навіть свого головного противника – Китай. Також заради стабільності в космосі у Білому домі готові до прямих переговорів з РФ.

Останнє є вкрай небезпечним для України сценарієм.

Про те, чому "космічна загроза" так налякала США та що саме готує Росія читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Нові зоряні війни: як США реагують на плани РФ щодо ядерного вибуху в космосі. Далі – коротки її виклад.

За оприлюдненою інформацією, Росія розробляє і прагне ввести на бойове чергування ядерну космічну зброю, здатну вивести з ладу значну кількість супутників.

Ця технологія використовує ядерний електромагнітний імпульс (ЕМІ) – потужний потік електромагнітного випромінювання і високозаряджених частинок, що виникає під час ядерного вибуху, у тому числі в умовах космосу. Електромагнітний імпульс здатен вивести з ладу будь-яку електронну апаратуру, що опинилася у зоні його ураження і на землі, і у небі (наприклад, на літаках або супутниках).

Ідея ядерних вибухів у космосі для створення ЕМІ не нова – її історія сягає часів холодної війни.

Небезпечність навіть випробувань такої зброї стала однією з причин, що підштовхнула США і Радянський Союз підписати у 1963 році Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою, до якого приєдналася більшість держав світу. А у 1967 році додатково уклали Договір про космос, який забороняє розміщення на орбіті ядерної зброї будь-якого виду.

І питання не лише у намірах Росії порушити чергову надважливу угоду.

Якщо Росія втілить свої плани, то стане першою у світі державою, що розмістить ядерну зброю у космосі. Тож у США побоюються, що це може спричинити ланцюговий ефект – інші країни, наприклад Північна Корея, можуть також розмістити зважитися на такий крок.

А ще американська розвідка нещодавно дізналася, що Росія досягла прогресу в розробці зброї для розміщення ядерного заряду на орбіті, однак поки неясно, наскільки вона наблизилася до кінцевого успіху в цьому.

Наслідки вибуху в космосі матимуть незрівнянно більший вплив на життя населення Землі, ніж це було понад 60 років тому.

Серед іншого, потенційне використання космічної ядерної зброї несе також загрози, пов’язані з веденням бойових дій проти РФ.

Наприклад, вибух загрожує знищенням геостаціонарних супутників компанії SpaceX, які допомагають українськими військовим.

Утім, ядерний вибух завдасть такої ж шкоди російським супутникам.

Тож у Вашингтоні переконані, що навіть якщо Росія виведе ядерну зброю на орбіту, вона не буде застосована, а розташовуватиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії.

Тим часом США шукають можливості запобігти сценарію ядерного вибуху у космосі.

Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив можливе розміщення ядерної зброї РФ у космосі з колегами з Індії та Китаю – країнами, які мають власні супутники, які також можуть постраждати від дій Москви.

У Вашингтона є два варіанти дій, і один з них, на жаль, є дуже загрозливим для нас.

Щоб уникнути ядерної ескалації, США можуть виявитися готові домовлятися з Кремлем.

На жаль, цей варіант видається більш реальним. І один з тривожних кроків вже зроблений.

В Білому Домі кажуть, що Джо Байден розпорядився здійснити "пряму дипломатичну взаємодію з Росією".

Діалог щодо "космічної ядерки" може призвести до поступок Вашингтона та інших західних партнерів перед шантажем Москви.

Докладніше – у матеріалі Ірини Кутєлєвої Нові зоряні війни: як США реагують на плани РФ щодо ядерного вибуху в космосі.