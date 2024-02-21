Как Путин шантажирует США ядерным оружием в космосе

Недавно разведка США сообщила о "серьезной угрозе национальной безопасности", связанной с Россией. А точнее – с возможным размещением российского ядерного оружия в космосе.

Новые риски уже привели к коррекции планов Вашингтона. Там планируют привлечь к давлению на Кремль Индию и даже своего главного противника – Китай. Также ради стабильности в космосе в Белом доме готовы к прямым переговорам с РФ.

Последнее является крайне опасным для Украины сценарием.

О том, почему "космическая угроза" так напугала США и что именно готовит Россия читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Новые звездные войны: как США реагируют на планы РФ по ядерному взрыву в космосе. Далее – краткое ее изложение.

По обнародованной информации, Россия разрабатывает и стремится ввести на боевое дежурство ядерное космическое оружие, способное вывести из строя значительное количество спутников.

Эта технология использует ядерный электромагнитный импульс (ЭМИ) – мощный поток электромагнитного излучения и высокозаряженных частиц, возникающий при ядерном взрыве, в том числе в условиях космоса. Электромагнитный импульс способен вывести из строя любую электронную аппаратуру, оказавшуюся в зоне его поражения и на земле, и в небе (например, на самолетах или спутниках).

Идея ядерных взрывов в космосе для создания ЭМИ не нова – ее история восходит ко временам холодной войны.

Опасность даже испытаний такого оружия стала одной из причин, подтолкнувших США и Советский Союз подписать в 1963 году Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, к которому присоединилось большинство государств мира. А в 1967 году дополнительно заключили Договор о космосе, который запрещает размещение на орбите ядерного оружия любого вида.

И вопрос не только в намерениях России нарушить очередное сверхважное соглашение.

Если Россия воплотит свои планы, то станет первым в мире государством, которое разместит ядерное оружие в космосе. Поэтому в США опасаются, что это может вызвать цепной эффект – другие страны, например Северная Корея, могут также решиться на такой шаг.

А еще американская разведка недавно узнала, что Россия достигла прогресса в разработке оружия для размещения ядерного заряда на орбите, однако пока неясно, насколько она приблизилась к конечному успеху в этом.

Последствия взрыва в космосе будут иметь несравненно большее влияние на жизнь населения Земли, чем это было более 60 лет назад.

Среди прочего, потенциальное использование космического ядерного оружия несет также угрозы, связанные с ведением боевых действий против РФ.

Например, взрыв угрожает уничтожением геостационарных спутников компании SpaceX, которые помогают украинским военным.

Впрочем, ядерный взрыв нанесет такой же вред российским спутникам.

Поэтому в Вашингтоне убеждены, что даже если Россия выведет ядерное оружие на орбиту, оно не будет применено, а будет располагаться на низкой орбите как бомба замедленного действия.

Тем временем США ищут возможности предотвратить сценарий ядерного взрыва в космосе.

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил возможное размещение ядерного оружия РФ в космосе с коллегами из Индии и Китая – странами, которые имеют собственные спутники, которые также могут пострадать от действий Москвы.

У Вашингтона есть два варианта действий, и один из них, к сожалению, является очень угрожающим для нас.

Чтобы избежать ядерной эскалации, США могут оказаться готовы договариваться с Кремлем.

К сожалению, этот вариант представляется более реальным. И один из тревожных шагов уже сделан.

В Белом Доме говорят, что Джо Байден распорядился осуществить "прямое дипломатическое взаимодействие с Россией".

Диалог по "космической ядерке" может привести к уступкам Вашингтона и других западных партнеров перед шантажом Москвы.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Новые звездные войны: как США реагируют на планы РФ по ядерному взрыву в космосе.