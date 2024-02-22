Bloomberg: Лідери G7 на саміті 24 лютого не визнають російські "вибори" в окупованій Україні

Лідери країн "Групи семи" на онлайн-саміті 24 лютого ухвалять заяву із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запевненням щодо подальшої військової та фінансової підтримки Києва.

Текст проєкту заяви опинився в розпорядженні Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Лідери G7 у заяві підкреслять, що президент РФ Владімір Путін не досягнув своєї мети підкорити Україну, а росіяни платять високу ціну за безрозсудні дії його влади.

Також вони закличуть Росію "повністю" і "беззастережно вивести свої збройні сили" з України та пообіцяють ніколи не визнавати вибори, які Росія проводить зараз або проводитиме в майбутньому на окупованих українських територіях.

Згідно з проєктом заяви, союзники Києва пообіцяють збільшити свою військову допомогу, а також можливості виробництва й постачання зброї. Також вони підтвердять, що активи російського Центробанку залишатимуться замороженими, поки РФ не погодиться компенсувати завдані Україні збитки.

Містяться у проєкті заяви лідерів G7 і згадки про підтримку української "формули миру" та намірів взаємодіяти з "Групою двадцяти" для її просування. Також, зазначає Bloomberg, члени "Групи семи" до кінця тижня оголосять нові санкційні пакети проти Росії.

Як повідомлялося, перша у 2024 році зустріч лідерів держав "Групи семи" відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також туди запросили президента України Володимира Зеленського.

Один із членів G7, Велика Британія, вже оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення.