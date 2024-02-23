Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Україні "поки не стало надто пізно"

Президент США Джо Байден заявив, що ті, хто перешкоджає ухваленню законопроєкту про військову допомогу Україні лише грають на руку Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Байдена з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Він наголосив, що через два роки війни українські військові продовжують боротьбу, але в них закінчуються боєприпаси.

"Україна потребує більших поставок зі Сполучених Штатів, щоб утримувати лінію проти безперервних атак Росії, які підтримуються зброєю та боєприпасами з Ірану та Північної Кореї. Саме тому Палата представників має ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, поки не стало надто пізно", – наголосив Байден.

У президента США немає сумнівів, що, якщо спікер призначить голосування, законопроєкт швидко пройде в Палаті представників, оскільки більшість в Сенаті його підтримала.

"Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроєкт, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома і протистояти Путіну. Виступаючи проти цього законопроєкту, ми лише граємо йому на руку", – заявив Байден.

"Історія спостерігає за цим. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз для нас настав час бути сильними разом з Україною і бути єдиними з нашими союзниками і партнерами. Настав час довести, що Сполучені Штати стоять на захисті свободи і ні перед ким не схиляються", – підкреслив він.

Як відомо, Сенат США минулого тижня схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.