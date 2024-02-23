Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине "пока не стало слишком поздно"

Президент США Джо Байден заявил, что те, кто препятствует принятию законопроекта о военной помощи Украине, только играют на руку Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Байдена по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Он отметил, что через два года войны украинские военные продолжают борьбу, но у них заканчиваются боеприпасы.

"Украина нуждается в больших поставках из Соединенных Штатов, чтобы удерживать линию против непрерывных атак России, которые поддерживаются оружием и боеприпасами из Ирана и Северной Кореи. Именно поэтому Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, пока не стало слишком поздно", – подчеркнул Байден.

У президента США нет сомнений, что если спикер назначит голосование, законопроект быстро пройдет в Палате представителей, поскольку большинство в Сенате его поддержало.

"Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять Путину. Выступая против этого законопроекта, мы лишь играем ему на руку", – заявил Байден.

"История наблюдает за этим. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас для нас настало время быть сильными вместе с Украиной и быть едиными с нашими союзниками и партнерами. Пришло время доказать, что Соединенные Штаты стоят на защите свободы и ни перед кем не склоняются", – подчеркнул он.

Как известно, Сенат США на прошлой неделе одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект в полном виде не имеет шансов в Палате представителей, если будет одобрен в Сенате. Палата ушла на перерыв до конца февраля.