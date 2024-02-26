Угорщина нарешті ратифікувала вступ Швеції в НАТО

Парламент Угорщини 26 лютого після півтора року ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику. Це, як очікується, відбудеться протягом наступного тижня.

Угорщина, як відомо, була останньою країною-членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Тривалий час Будапешт стверджував, що підтримує вступ Швеції та буде "не останнім", хто його схвалить. На практиці ж ратифікація в угорському парламенті сталась пізніше, ніж навіть у Туреччині, яка до останнього активно критикувала Швецію через недостатню "боротьбу з тероризмом".

Як відомо, минулої п’ятниці прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта. Під час нього Орбан заявив про "відновлення довіри у відносинах" та підтвердилася інформація, що Швеція продасть Угорщині ще 4 винищувачі Gripen і продовжить угоду щодо обслуговування.