Швеція та Угорщина підтвердили угоду про купівлю Будапештом винищувачів Gripen

Угорщина придбає у Швеції ще чотири винищувачі Gripen, а також розширює угоду щодо технічної підтримки вже наявних у неї винищувачів на наступні 10 років.

Як повідомляють шведський мовник SVT і угорське видання Telex, про це оголосили на спільній пресконференції прем’єр-міністрів у Будапешті.

Нова угода передбачає купівлю Угорщиною ще чотирьох винищувачів JAS 39 Gripen, а також продовження угоди про технічну підтримку, яка мала діяти до 2026 року, ще на 10 років – до 2036 року.

Досі Угорщина мала 14 літаків Gripen – дванадцять одномісних типу "С" і два двомісних типу "D".

Шведський прем’єр Ульф Крістерссон зазначив, що ця угода посилить безпеку Європи і є корисною для обох країн.

Також оголосили, що шведський та угорський інститути інновації відкриють спільний центр, де будуть займатися проєктами, пов’язаними зі штучним інтелектом.

Орбан назвав зустріч з Крістерссоном у Будапешті подією, що "завершує етап відновлення довіри" у відносинах, та підтвердив, що у понеділок 26 лютого парламент Угорщини нарешті голосуватиме за ратифікацію протоколу про вступ Швеції у НАТО.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість.