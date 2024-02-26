Борис Джонсон розповів про шанси на повернення Криму і політику Трампа щодо України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – дуже специфічний політик. Після трьох років на посаді прем’єра він є доволі непопулярним у себе на Батьківщині, однак його міжнародний імідж та вплив лишаються непересічними. У тому числі в США, де він зберігає контакти навіть із Трампом та впливає на республіканців.

Велика повага до нього лишається також в Україні та в українському керівництві, тому Джонсон продовжує бувати у Києві.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко зустрівся з ним на полях спеціальної події Yalta European Strategy у день другої річниці повномасштабного вторгнення. Коротке інтерв’ю виявилося змістовним і по-джонсонівськи емоційним, тож радимо його подивитися. Текстова виклад розмови – у матеріалі Борис Джонсон: "Зараз на Заході багато хто зрозумів: повернути Крим реально!". Далі – основні його тези з інтерв’ю.

Попри те, що ми побачили протягом 2023 року, попри те, що всі розуміють, що українцям дуже важко пробити дуже укріплені російські позиції – остаточний результат війни все одно зрозумілий. Україна переможе!

ЗСУ вже зараз фактично знищили дві російські армії – за даними ЦРУ, ви вбили або поранили 315 тисяч російських військовослужбовців, знищили тисячі бойових танків. Ви відвоювали більше половини території, яку спочатку окупував Путін.

А до того ж для всього світу очевидно, що українці вірять у свою країну.

І саме тому ви переможете.

Адже ми будемо продовжувати підтримувати Україну до перемоги. А західна промислова потужність – сильніша.

Так, зараз зростання виробництва снарядів відбувається повільно. Хотілося би, щоб Україна отримувала більше озброєння та швидше. Але це відбудеться!

І коли ви отримаєте озброєння, коли у вас буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, більше ATACMS, більше Storm Shadow, більше всього, що потрібне ЗСУ – то Крим матиме дуже цікаві перспективи.

Зараз багато хто зрозумів: повернути Крим реально! Крім того, стало очевидним, що Путін дуже вразливий у Криму. Кримська інфраструктура, логістика дають великі можливості для ЗСУ.

Але якщо Путін досягне успіху в Україні, шанси його нападу на країни НАТО зростуть.

Тому він не повинен мати успіху. Він повинен зазнати поразки.

А щодо Трампа я не настільки песимістичний.

Я не думаю, що будь-хто на посаді президента Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні.

Я просто не бачу такої можливості.

Згадайте історію Дональда Трампа. Зокрема, те, що ще за його президентства США уперше надали Україні серйозну зброю, "Джавеліни".

Я знаю, що дехто чекає від нього м'якого ставлення до Путіна. Але історія говорить інше!

Тому мій сигнал вам: зважайте на те, що американська внутрішня політика є складною, і далі до виборів буде ще складнішою. Ви будете чути багато різних заяв. Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США з очевидних причин полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії.

Я не проти переговорів, якщо вони можуть чогось досягти.

Але я дуже добре пам'ятаю переговори Трампа з Кім Чен Ином. Ви пам'ятаєте, до чого призвели ці переговори? Тому я не думаю, що зрештою це матиме хоч якесь значення.

Особисто я не бачу предмета переговорів.

Путін хоче підкорити Україну, знищити її як державу. Я не бачу, про що тут можливо домовлятися.

Докладніше – у матеріалі Борис Джонсон: "Зараз на Заході багато хто зрозумів: повернути Крим реально!".