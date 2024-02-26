Борис Джонсон рассказал о шансах на возвращение Крыма и политике Трампа в отношении Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – очень специфический политик. После трех лет на посту премьера он довольно непопулярен у себя на Родине, однако его международный имидж и влияние остаются незаурядными. В том числе в США, где он сохраняет контакты даже с Трампом и влияет на республиканцев.

Большое уважение к нему остается также в Украине и в украинском руководстве, поэтому Джонсон продолжает бывать в Киеве.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко встретился с ним на полях специального события Yalta European Strategy в день второй годовщины полномасштабного вторжения. Короткое интервью оказалось содержательным и по-джонсоновски эмоциональным, так что советуем его посмотреть. Текстовое изложение разговора – в материале Борис Джонсон: "Сейчас на Западе многие поняли: вернуть Крым реально!". Далее – основные его тезисы из интервью.

Несмотря на то, что мы увидели в течение 2023 года, несмотря на то, что все понимают, что украинцам очень трудно пробить очень укрепленные российские позиции – окончательный результат войны все равно понятен. Украина победит!

ВСУ уже сейчас фактически уничтожили две российские армии – по данным ЦРУ, вы убили или ранили 315 тысяч российских военнослужащих, уничтожили тысячи боевых танков. Вы отвоевали больше половины территории, которую изначально оккупировал Путин.

А к тому же для всего мира очевидно, что украинцы верят в свою страну.

И именно поэтому вы победите.

Ведь мы будем продолжать поддерживать Украину до победы. А западная промышленная мощь – сильнее.

Да, сейчас рост производства снарядов происходит медленно. Хотелось бы, чтобы Украина получала больше вооружения и быстрее. Но это произойдет!

И когда вы получите вооружение, когда у вас будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, больше ATACMS, больше Storm Shadow, больше всего, что нужно ВСУ – то Крым будет иметь очень интересные перспективы.

Сейчас многие поняли: вернуть Крым реально! Кроме того, стало очевидным, что Путин очень уязвим в Крыму. Крымская инфраструктура, логистика дают большие возможности для ВСУ.

Но если Путин добьется успеха в Украине, шансы его нападения на страны НАТО возрастут.

Поэтому он не должен иметь успеха. Он должен потерпеть поражение.

А относительно Трампа я не настолько пессимистичен.

Я не думаю, что кто-либо на посту президента Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине.

Я просто не вижу такой возможности.

Вспомните историю Дональда Трампа. В частности, то, что еще при его президентстве США впервые предоставили Украине серьезное оружие, "Джавелины".

Я знаю, что некоторые ждут от него мягкого отношения к Путину. Но история говорит другое!

Поэтому мой сигнал вам: учитывайте то, что американская внутренняя политика является сложной, и дальше до выборов будет еще сложнее. Вы будете слышать много разных заявлений. Но когда дойдет до дела, то будут весить интересы Соединенных Штатов Америки. А интерес США по очевидным причинам заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии.

Я не против переговоров, если они могут чего-то достичь.

Но я очень хорошо помню переговоры Трампа с Ким Чен Ыном. Вы помните, к чему привели эти переговоры? Поэтому я не думаю, что в конце концов это будет иметь хоть какое-то значение.

Лично я не вижу предмета переговоров.

Путин хочет подчинить Украину, уничтожить ее как государство. Я не вижу, о чем здесь возможно договариваться.

Подробнее – в материале Борис Джонсон: "Сейчас на Западе многие поняли: вернуть Крым реально!".