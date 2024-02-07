В Європарламенті вимагають санкцій проти "американського Соловйова" за інтерв’ю з Путіним

Депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт закликав запровадити санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsweek.

"Оскільки Путін є воєнним злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ (ЄС) також розглянула його справу", – сказав Вергофстадт.

Цього тижня Карлсон відвідав Росію, а у вівторок заявив, що незабаром опублікує інтерв'ю з російським президентом.

Луїс Гарікано, колишній депутат Європарламенту, сказав виданню, що він згоден з позицією Вергофстадта.

"Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки", – сказав Гарікано про Карлсона.

Зміст інтерв'ю Карлсона з Путіним поки що не зрозумілий, але, зважаючи на те, що Карлсона тривалий час захищав певні аспекти російської політики, очікується, що воно буде прихильним до Москви.

"Перш за все, слід пам'ятати, що Путін – не просто президент країни-агресора, він розшукується Міжнародним кримінальним судом і звинувачується в геноциді та воєнних злочинах", – прокоментував депутат Європарламенту Урмас Пает, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Естонії.

"Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду – це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії.

Отже, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС", – додав депутат.

Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.

Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.