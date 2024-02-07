В Европарламенте требуют санкций против "американского Соловьева" за интервью с Путиным

Депутат Европейского парламента Ги Верхофстадт призвал ввести санкции против скандального американского бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsweek.

"Поскольку Путин является военным преступником, а ЕС накладывает санкции на всех, кто помогает ему в этом, кажется логичным, чтобы Служба внешних дел (ЕС) также рассмотрела его дело", – сказал Верхофстадт.

На этой неделе Карлсон посетил Россию, а во вторник заявил, что вскоре опубликует интервью с российским президентом.

Луис Гарикано, бывший депутат Европарламента, сказал изданию, что он согласен с позицией Верхофстадта.

"Он больше не журналист, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле, который является наиболее опасным для нашего мира и безопасности", – сказал Гарикано о Карлсоне.

Содержание интервью Карлсона с Путиным пока не понятно, но, учитывая то, что Карлсон долгое время защищал определенные аспекты российской политики, ожидается, что оно будет благосклонным к Москве.

"Прежде всего, следует помнить, что Путин – не просто президент страны-агрессора, он разыскивается Международным уголовным судом и обвиняется в геноциде и военных преступлениях", – прокомментировал депутат Европарламента Урмас Паэт, который ранее занимал должность министра иностранных дел Эстонии.

"Карлсон хочет предоставить трибуну кому-то, кого обвиняют в преступлениях геноцида – это неправильно. Если Путину есть что сказать, он должен сказать это перед Международным уголовным судом. В то же время Карлсон не является настоящим журналистом, поскольку он явно выражал свою симпатию к российскому режиму и Путину и постоянно унижал Украину, которая стала жертвой российской агрессии.

Следовательно, за такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Это касается в первую очередь запрета на въезд в страны ЕС", – добавил депутат.

Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.