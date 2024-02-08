Як очільник дипломатії ЄС хоче змінити принцип підтримки України у війні

7 лютого високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав Україну.

Цього разу, окрім непублічних подій та поїздок (він, наприклад, відвідав два заводи з виробництва дронів), Боррель виступив у Верховній Раді, і його промову точно можна назвати знаковою.

"Європейська правда" переклала цю промову українською і опублікувала її з незначними скороченнями у матеріалі Перемога України "за будь-яку ціну", діалог з опозицією та дві битви Києва. Промова топдипломата ЄС. Далі – головні тези топ-дипломата Євросоюзу.

Нам потрібно змінити парадигму підтримки України.

Ми маємо перейти від обіцянки підтримувати вас "стільки, скільки знадобиться" до зобов'язання підтримувати Україну "хай що для цього буде потрібно" – аби Україна досягла перемоги.

Ми повинні спростувати думку про те, що Україна не може перемогти. Я часто чую цей сигнал поразництва. Мовляв, "чому ви продовжуєте підтримувати Україну, вона ж не може перемогти".

Але це неправда! Росія програла багато воєн у своїй історії.

А люди, які кажуть, що "західна підтримка не втримається" – помиляються. Вони помилялися у 2022 році, вони помиляються і сьогодні.

Путінська війна спрямована проти всього Заходу. І сьогодні нам треба не шукати шлях його умиротворення, а треба пам'ятати уроки, які ми засвоїли з 2022 року Треба уникати повторення помилок і подвоїти зусилля там, де ми мали успіх.

Український народ дав відсіч агресії з неймовірною винахідливістю.

Два роки тому Україна мала сім заводів з виробництва військових безпілотників. Сьогодні – сотні. Вчора я відвідав два з них і побачив, як старі заводи перетворилися на місце, де створюється високотехнологічне обладнання. Коли я бачу, як працюють ці заводи, як молоді інженери створюють нові інструменти – то розумію, що коли ця війна закінчиться, Україна буде серед провідних світових виробників нових засобів ведення війни.

І це досягнення вашого народу.

У той же час Росія зараз "канібалізує", знищує своє власне майбутнє. Путін мобілізував всю свою економіку, суспільство та політичну систему для ведення війни. Таланти намагаються поїхати з країни, демографічний спад поглиблюється.

Але ми повинні також визнати, що Росія пристосувалася до війни. Її економіка стійкіша, ніж очікувалося.

Ми скоротили 60% довоєнної торгівлі з Росією. Ми покінчили з енергетичною залежністю від Росії. Зараз пріоритет – боротьба з обходом санкцій.

Ми досягли вагомої суми військової підтримки, яку надали Україні – 28 мільярдів євро. А на 2024 рік держави-члени планують надати вам ще понад 20 мільярдів євро військової допомоги – як на двосторонній основі, так і по лінії Євросоюзу.

Це – війна на захист суверенітету і територіальної цілісності України, і це війна на захист принципів Статуту ООН. (...)

А наступну главу вашої історії ми напишемо разом, з Україною як членом Європейського Союзу – бо це те, чого ви хочете. Ми будемо підтримувати вас на цьому шляху.

Маю відверто сказати, що протягом багатьох років корупція була вашим слабким місцем – вона суттєво підриває ефективність військових зусиль, ефективність відбудови, але вона також підриває добру волю і підтримку, яку ви отримуєте від суспільств по всій Європі.

Під час війни завжди існує сильна і зрозуміла спокуса централізувати владу і обмежити свободу вираження поглядів. Однак насправді саме під час війни система стримувань і противаг важлива як ніколи.

Повага до верховенства права і сприяння демократичному діалогу між урядом і опозицією додасть вам стійкості, а країні – здатності перемогти у війні.

Бути демократичним та інклюзивним суспільством – це ваша найбільша перевага перед путінською диктатурою.

Повний текст дуже сильного виступу Жозепа Борреля – у матеріалі Перемога України "за будь-яку ціну", діалог з опозицією та дві битви Києва. Промова топдипломата ЄС.