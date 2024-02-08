Как глава дипломатии ЕС хочет изменить принцип поддержки Украины в войне

7 февраля высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетил Украину.

На этот раз, кроме непубличных событий и поездок (он, например, посетил два завода по производству дронов), Боррель выступил в Верховной Раде, и его речь точно можно назвать знаковой.

"Европейская правда" перевела эту речь на украинский и опубликовала ее с незначительными сокращениями – Победа Украины "любой ценой", диалог с оппозицией и две битвы Киева. Выступление топ-дипломата ЕС. Далее – главные тезисы топ-дипломата Евросоюза.

Нам нужно изменить парадигму поддержки Украины.

Мы должны перейти от обещания поддерживать вас "столько, сколько понадобится" к обязательству поддерживать Украину "что бы для этого ни потребовалось" – чтобы Украина достигла победы.

Мы должны опровергнуть мнение о том, что Украина не может победить. Я часто слышу этот сигнал пораженчества. Мол, "почему вы продолжаете поддерживать Украину, она же не может победить".

Но это неправда! Россия проиграла много войн в своей истории.

А люди, которые говорят, что "западная поддержка не удержится" – ошибаются. Они ошибались в 2022 году, они ошибаются и сегодня.

Путинская война направлена против всего Запада. И сегодня нам надо не искать путь его умиротворения, а надо помнить уроки, которые мы усвоили с 2022 года Надо избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где мы имели успех.

Украинский народ дал отпор агрессии с невероятной изобретательностью.

Два года назад Украина имела семь заводов по производству военных беспилотников. Сегодня – сотни. Вчера я посетил два из них и увидел, как старые заводы превратились в место, где создается высокотехнологичное оборудование. Когда я вижу, как работают эти заводы, как молодые инженеры создают новые инструменты – то понимаю, что когда эта война закончится, Украина будет среди ведущих мировых производителей новых средств ведения войны.

И это достижение вашего народа.

В то же время Россия сейчас "каннибализирует", уничтожает свое собственное будущее. Путин мобилизовал всю свою экономику, общество и политическую систему для ведения войны. Таланты пытаются уехать из страны, демографический спад углубляется.

Но мы должны также признать, что Россия приспособилась к войне. Ее экономика более устойчива, чем ожидалось.

Мы сократили 60% довоенной торговли с Россией. Мы покончили с энергетической зависимостью от России. Сейчас приоритет – борьба с обходом санкций.

Мы достигли весомой суммы военной поддержки, которую предоставили Украине – 28 миллиардов евро. А на 2024 год государства-члены планируют предоставить вам еще более 20 миллиардов евро военной помощи – как на двусторонней основе, так и по линии Евросоюза.

Это – война в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, и это война в защиту принципов Устава ООН. (...)

А следующую главу вашей истории мы напишем вместе, с Украиной как членом Европейского Союза – потому что это то, чего вы хотите. Мы будем поддерживать вас на этом пути.

Должен откровенно сказать, что в течение многих лет коррупция была вашим слабым местом – она существенно подрывает эффективность военных усилий, эффективность восстановления, но она также подрывает добрую волю и поддержку, которую вы получаете от обществ по всей Европе.

Во время войны всегда существует сильный и понятный соблазн централизовать власть и ограничить свободу выражения мнений. Однако на самом деле именно во время войны система сдержек и противовесов важна как никогда.

Уважение к верховенству права и содействие демократическому диалогу между правительством и оппозицией придаст вам устойчивости, а стране – способности победить в войне.

Быть демократическим и инклюзивным обществом – это ваше самое большое преимущество перед путинской диктатурой.

Полный текст очень сильного выступления Жозепа Борреля – в материале Победа Украины "любой ценой", диалог с оппозицией и две битвы Киева. Выступление топ-дипломата ЕС.