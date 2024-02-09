ЄС пообіцяв підтримку України після зміни головнокомандувача ЗСУ

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це у п'ятницю в Брюсселі оголосила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

Речниця назвала заміну головнокомандувача Збройних Сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. Вона запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

"Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", – сказала Массралі.

Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердила готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

Схожу заяву зробив і Білий дім.