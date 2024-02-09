ЕС пообещал поддержку Украины после смены главнокомандующего ВСУ

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в пятницу в Брюсселе объявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь назвала замену главнокомандующего Вооруженных Сил внутренним решением Украины, что является прерогативой президента. Она заверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

"Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины", – сказала Массрали.

Помощница министра обороны США Селеста Валландер, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердила готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

Похожее заявление сделал и Белый дом.