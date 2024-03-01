Що ухвалили придністровські “депутати” і чи матиме це реальні наслідки

Керівники окупованого Росією Придністров’я оголосили, що звернулися до Москви "за захистом" від влади Молдови. Текст "звернення", утім, тримають у секреті, і достеменно невідомо, чи існує цей документ.

Про те, що ж ухвалили у Тирасполі – у публікації наших молдовських партнерів – виданні NewsMaker Придністров’я обмежилося натяками. Все про "звернення до Путіна" сепаратистів Молдови.

На з'їзді депутатів усіх рівнів Придністров'я 28 лютого ухвалили резолюцію, в якій звернулися до Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням вжити "дипломатичних заходів захисту (Придністров'я) в умовах посилення тиску з боку Молдови".

У ній ідеться, що Молдова розв'язала проти Придністров'я "економічну війну". Про це ж говорили і у виступах на з'їзді.

Про яку "війну" йдеться?

Таким терміном влада Придністров'я називає поправки до Митного кодексу Молдови, які набули чинності 1 січня 2024 року. Згідно з ними Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємств, які до цього діяли багато років і давали перевагу підприємствам, що працюють на лівому березі Дністра, порівняно з колегами з лівобережжя.

Це – не всі претензії до Кишинева.

У резолюції згадано також закон "Про сепаратизм", ухвалений парламентом Молдови в січні 2023 року. Делегати з'їзду стверджували, що згідно з цим законом покарати можуть будь-якого жителя Придністров'я (про що насправді йдеться, "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Молдова оголошує "війну" сепаратистам: як планують переслідувати еліту Придністров’я та РФ").

Депутати також звинуватили Кишинів у навмисному блокуванні переговорного процесу.

Примітка ЄП: Важливо зазначити, що саме "звернення" депутати так і не ухвалили. У резолюції з'їзду лише йдеться про те, що депутати доручають "затвердити і направити звернення на адресу Федеральних Зборів Російської Федерації" (та інших адресатів, РФ у списку – на першому місці). Хто має ухвалювати ці звернення і що в них буде записано – лишається невідомим, щонайменше на цей момент. На сайтах де-факто влади Придністров'я і підконтрольних їй ЗМІ про це – ані слова.

Молдова зберігає спокій.

А от у Москві пообіцяли не залишити прохання Тирасполя без уваги.

У МЗС РФ заявили в коментарі "РИА Новости", що "захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників – один із пріоритетів, і всі їхні прохання завжди уважно розглядають російські профільні відомства".

Колишній депутат придністровського законодавчого органу Анатолій Дірун вважає, що Росія може зробити цілий спектр дій насамперед в економіці.

"Пенсіонери в Придністров'ї отримують надбавку до пенсії. Можливо, це лише припущення, але цю надбавку до пенсії можуть підвищити. Або використовувати якісь інші фінансові інструменти для підтримки Придністров'я. Тирасполь, напевно, може розраховувати на те, що Москва буде більше говорити про Придністров'я в публічному просторі та якомога довше залишати питання Придністров'я на порядку денному", – сказав Дірун.

Колишній постпред Молдови в ООН і Раді Європи Алексєй Тулбуре вважає, що єдині заходи, яких може вжити Москва – це дипломатичні зусилля для відновлення роботи переговорного формату "5+2", зусилля у вигляді якихось заяв на міжнародних майданчиках, з яких "Росію ще не вигнали". Інших дій, за словами експерта, бути не може.

Після вторгнення Росії в Україну, нагадаємо, переговори у форматі "5+2" зупинено: проти нього категорично висловлюється також Україна, яка нарівні з Росією мала в ньому роль "посередника".

Тулбуре вважає, що з'їзд у Тирасполі мав більше пропагандистський характер, аніж практичний.

Але, по суті, екстрений з'їзд усіх депутатів Придністров'я завершився нічим.

Докладніше – у матеріалі NewsMaker Придністров’я обмежилося натяками. Все про "звернення до Путіна" сепаратистів Молдови.