Что приняли приднестровские "депутаты" и будет ли это иметь реальные последствия

Руководители оккупированного Россией Приднестровья объявили, что обратились к Москве "за защитой" от властей Молдовы. Текст "обращения", впрочем, держат в секрете, и доподлинно неизвестно, существует ли этот документ.

О том, что же приняли в Тирасполе – в публикации наших молдавских партнеров – издании NewsMaker Приднестровье ограничилось намеками. Все об "обращении к Путину" сепаратистов Молдовы.

На съезде депутатов всех уровней Приднестровья 28 февраля приняли резолюцию, в которой обратились к Совету Федерации и Госдуме России с просьбой принять "дипломатические меры защиты (Приднестровья) в условиях усиления давления со стороны Молдовы".

В ней говорится, что Молдова развязала против Приднестровья "экономическую войну". Об этом же говорили и в выступлениях на съезде.

О какой "войне" идет речь?

Таким термином власти Приднестровья называют поправки в Таможенный кодекс Молдовы, которые вступили в силу 1 января 2024 года. Согласно им Кишинев отменил таможенные льготы для приднестровских предприятий, которые до этого действовали много лет и давали преимущество предприятиям, работающим на левом берегу Днестра, по сравнению с коллегами с левобережья.

Это – не все претензии к Кишиневу.

В резолюции упомянут также закон "О сепаратизме", принятый парламентом Молдовы в январе 2023 года. Делегаты съезда утверждали, что согласно этому закону наказать могут любого жителя Приднестровья (о чем на самом деле идет речь, "ЕвроПравда" объясняла в статье "Молдова объявляет "войну" сепаратистам: как планируют преследовать элиту Приднестровья и РФ").

Депутаты также обвинили Кишинев в намеренном блокировании переговорного процесса.

Примечание ЕП: Важно отметить, что само "обращение" депутаты так и не приняли. В резолюции съезда лишь говорится о том, что депутаты поручают "утвердить и направить обращение в адрес Федерального Собрания Российской Федерации" (и других адресатов, РФ в списке – на первом месте). Кто должен принимать эти обращения и что в них будет записано – остается неизвестным, по меньшей мере на данный момент. На сайтах де-факто властей Приднестровья и подконтрольных им СМИ об этом – ни слова.

Молдова сохраняет спокойствие.

А вот в Москве пообещали не оставить просьбу Тирасполя без внимания.

В МИД РФ заявили в комментарии "РИА Новости", что "защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов, и все их просьбы всегда внимательно рассматриваются российскими профильными ведомствами".

Бывший депутат приднестровского законодательного органа Анатолий Дирун считает, что Россия может предпринять целый спектр действий прежде всего в экономике.

"Пенсионеры в Приднестровье получают прибавку к пенсии. Возможно, это лишь предположение, но эту надбавку к пенсии могут повысить. Или использовать какие-то другие финансовые инструменты для поддержки Приднестровья. Тирасполь, наверное, может рассчитывать на то, что Москва будет больше говорить о Приднестровье в публичном пространстве и как можно дольше оставлять вопрос Приднестровья на повестке дня", – сказал Дирун.

Бывший постпред Молдовы в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре считает, что единственные меры, которые может предпринять Москва – это дипломатические усилия для возобновления работы переговорного формата "5+2", усилия в виде каких-то заявлений на международных площадках, из которых "Россию еще не выгнали". Других действий, по словам эксперта, быть не может.

После вторжения России в Украину, напомним, переговоры в формате "5+2" остановлены: против него категорически высказывается также Украина, которая наравне с Россией имела в нем роль "посредника".

Тулбуре считает, что съезд в Тирасполе имел больше пропагандистский характер, чем практический.

Но, по сути, экстренный съезд всех депутатов Приднестровья завершился ничем.

Подробнее – в материале NewsMaker Приднестровье ограничилось намеками. Все об "обращении к Путину" сепаратистов Молдовы.