Загострення на кордоні: польська поліція заблокувала українських водіїв

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Ситуація на українсько-польському кордоні загострилась після приєднання до протестів польських далекобійників, що сталося 1 березня.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з прикордонного пункту Корчова.

За словами перевізників, в п'ятницю вранці поліція повідомила про зменшення кількості машин, які щогодини можуть проходити кордон. 29 лютого через кордон проходило до 26 вантажівок, до 1 березня протестувальники встановили ліміт в 1 машину на годину.

Українські водії попрямували на переговори з протестувальниками. Натомість польська поліція та спецпризначенці оточили українських водіїв, розбивши їх на кілька груп.

За словами українських водіїв, польська поліція не дозволила їм підійти до польських протестувальників, оточила їх та навіть не дозволяє повернутись до своїх машин та кемпінгів.

Блокування тривало протягом щонайменше двох годин. Станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон не збільшилася.

В поліції звинувачують українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу. Українські водії ці звинувачення відкидають. У посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію та тримають постійний діалог с польською поліцією.

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Після цього торговий представник України Тарас Качка сказав, що мав у середу тривалі перемовини з польськими міністрами і під час них таку опцію не згадували.

Також він порадив прочитати заяву Дональда Туска повністю, щоб про неї не склалося хибного враження.

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