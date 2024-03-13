Що відбувається навколо американської допомоги Україні та які шанси її розблокувати

Наближається середина березня, а Конгрес США поки що так і не ухвалив новий великий пакет допомоги Україні.

Тим часом українські Збройні Сили відчувають помітний "голод" на ключові боєприпаси. Причому активізація інших гравців, що постачають допомогу Україні, напевно, не в змозі перекрити допомогу з боку США, принаймні станом на поточний момент.

Про шанси схвалення в Сполучених Штатах пакету допомоги Україні і його можливий обсяг читайте в статті директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика Трамп будує лінію перешкод: чи отримає Україна зброю та фінансову допомогу від США. Далі – короткий її виклад.

Мало хто очікував, що період невирішеності щодо допомоги нашій країні з боку США так затягнеться.

Звісно, процеси всередині Америки були на поверхні, очевидні, але все ж таки важко було цілком адекватно оцінити масштаб паралічу процесу прийняття рішень, дисфункції Конгресу, ступінь поляризації американського суспільства в цей рік президентських виборів, потужність впливу Дональда Трампа на республіканців в Конгресі та керівництво Палати представників.

Щодо фактора Трампа, то немає жодних сумнівів, що він і надалі матиме негативний вплив на підтримку України.

Антиукраїнська позиція Трампа сьогодні не є лише ситуативною, обумовленою потребами виборчої кампанії. Така позиція є усталеною, послідовною, такою, що простежується принаймні від 2016 року.

І підстав сподіватися на те, що ця позиція зазнає змін, немає.

Перспектива можливого повернення Трампа в Білий дім для України лякаюча.

Адміністрація президента Джо Байдена теж несе свою частку провини за нинішню ситуацію.

Перша велика помилка Білого дому полягала в тому, що там не передбачали системність, потужність та послідовність опозиції з боку республіканців у справі схвалення нового пакета допомоги.

Видається, що в Білому домі недооцінили опозицію з цього питання.

Методична робота з опозицією, зокрема з тією її частиною, яка поділяє думку про необхідність подальшої підтримки Україні, вибудування певної спільної платформи, схоже, не велися. Підготовка до переговорів з республіканцями щодо можливих поступок, компромісів не була якісною.

Другою важливою помилкою була відсутність постійної, методичної комунікації з боку виконавчої гілки влади з американським суспільством щодо війни Росії проти України в цілому та підтримки Києва зокрема.

А оскільки вакуум заповнюється тими, хто активніше просуває свій наратив, на місце проукраїнських тез почали заходити антиукраїнські.

Лише протягом останніх місяців Байден та його люди почали говорити про те, що допомога Україні, власне, є в інтересах США і що внесок фінансами та зброєю приносить Америці великі дивіденди.

Попри всі проблеми, очікування щодо пакета допомоги Україні в Конгресі лишаються позитивними.

Спікер Майк Джонсон зараз є під великим тиском. З одного боку, зрозуміло – від трампівського крила власної партії, з якого він саме походить. Але є і потужний тиск з боку однопартійців, які є прихильниками подальшої підтримки України.

Чи буде великий пакет допомоги, що вийшов з Сенату, проголосований у Палаті представників? Швидше за все, ні.

Існує загроза зменшення суми підтримки.

Урізання може відбутися за рахунок скорочення невійськової допомоги, яка також конче необхідна нашій країні. В деяких проєктах, що курсують зараз коридорами Конгресу, йдеться саме про це.

Хай там як, є надія на те, що пауза, що занадто затягнулася, незабаром закінчиться.

Докладніше – у матеріалі Володимира Дубовика Трамп будує лінію перешкод: чи отримає Україна зброю та фінансову допомогу від США.