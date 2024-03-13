Что происходит вокруг американской помощи Украине и каковы шансы ее разблокировать

Приближается середина марта, а Конгресс США пока так и не принял новый большой пакет помощи Украине.

Тем временем украинские Вооруженные Силы испытывают заметный "голод" на ключевые боеприпасы. Причем активизация других игроков, поставляющих помощь Украине, наверняка не в состоянии перекрыть помощь со стороны США, по крайней мере по состоянию на текущий момент.

О шансах одобрения в Соединенных Штатах пакета помощи Украине и его возможном объеме читайте в статье директора Центра международных исследований Владимира Дубовика Трамп выстраивает линию препятствий: получит ли Украина оружие и финансовую помощь от США. Далее – краткое ее изложение.

Мало кто ожидал, что период нерешенности относительно помощи нашей стране со стороны США так затянется.

Конечно, процессы внутри Америки были на поверхности, очевидны, но все же трудно было вполне адекватно оценить масштаб паралича процесса принятия решений, дисфункции Конгресса, степень поляризации американского общества в этот год президентских выборов, мощность влияния Дональда Трампа на республиканцев в Конгрессе и руководство Палаты представителей.

Что касается фактора Трампа, то нет никаких сомнений, что он и в дальнейшем будет иметь негативное влияние на поддержку Украины.

Антиукраинская позиция Трампа сегодня не является лишь ситуативной, обусловленной потребностями избирательной кампании. Такая позиция является устоявшейся, последовательной, прослеживающейся по крайней мере с 2016 года.

И оснований надеяться на то, что эта позиция претерпит изменения, нет.

Перспектива возможного возвращения Трампа в Белый дом для Украины пугающая.

Администрация президента Джо Байдена тоже несет свою долю вины за нынешнюю ситуацию.

Первая большая ошибка Белого дома заключалась в том, что там не предвидели системность, мощность и последовательность оппозиции со стороны республиканцев в деле одобрения нового пакета помощи.

Представляется, что в Белом доме недооценили оппозицию по этому вопросу.

Методическая работа с оппозицией, в частности с той ее частью, которая разделяет мнение о необходимости дальнейшей поддержки Украины, выстраивание определенной общей платформы, похоже, не велись. Подготовка к переговорам с республиканцами относительно возможных уступок, компромиссов не была качественной.

Второй важной ошибкой было отсутствие постоянной, методической коммуникации со стороны исполнительной ветви власти с американским обществом относительно войны России против Украины в целом и поддержки Киева в частности.

А поскольку вакуум заполняется теми, кто активнее продвигает свой нарратив, на место проукраинских тезисов начали заходить антиукраинские.

Только в течение последних месяцев Байден и его люди начали говорить о том, что помощь Украине, собственно, в интересах США и что вклад финансами и оружием приносит Америке большие дивиденды.

Несмотря на все проблемы, ожидания относительно пакета помощи Украине в Конгрессе остаются позитивными.

Спикер Майк Джонсон сейчас находится под большим давлением. С одной стороны, понятно – от трамповского крыла собственной партии, из которого он именно происходит. Но есть и мощное давление со стороны однопартийцев, которые являются сторонниками дальнейшей поддержки Украины.

Будет ли большой пакет помощи, вышедший из Сената, проголосован в Палате представителей? Скорее всего, нет.

Существует угроза уменьшения суммы поддержки.

Урезание может произойти за счет сокращения невоенной помощи, которая также крайне необходима нашей стране. В некоторых проектах, курсирующих сейчас по коридорам Конгресса, речь идет именно об этом.

Как бы там ни было, есть надежда на то, что слишком затянувшаяся пауза вскоре закончится.

Подробнее – в материале Владимира Дубовика Трамп выстраивает линию препятствий: получит ли Украина оружие и финансовую помощь от США.