WSJ: Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS більшої дальності

Американський Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, кажуть американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить передачу ATACMS президент США Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – першого у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

За даними ЗМІ, до нього увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.