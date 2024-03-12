Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
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Вівторок, 12 березня 2024, 20:04
Вівторок, 12 березня 2024, 20:04
Сполучені Штати передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні", – сказав Салліван.
Він додав, що кошти на безпекову допомогу з'явились через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї, тож цей пакет не вплине на американську безпеку.
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