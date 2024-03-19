Як дії української влади можуть ускладнити отримання допомоги від США

Збереження політичної підтримки у Сполучених Штатах та Європейському Союзі щодо подальшого надання мільярдів доларів щорічної допомоги Україні буде непростим завданням.

Іноземна допомога ніколи не була популярною в Сполучених Штатах, особливо в центральній частині країни.

Свого часу президент Гаррі Трумен доклав величезних зусиль, щоб переконати Конгрес схвалити План Маршалла після Другої світової війни.

Тепер Сполученим Штатам та Європі потрібне подібне лідерство, щоб надати Україні необхідну для перемоги допомогу.

Але, багато чого залежить і від української влади, впевнений член Палати представників Конгресу США (1983-1995 рр) Джим Слеттері. Далі – короткий виклад його колонки, яка називається Чому Київ має перейматися не тільки допомогою США.

Путін робить ставку на те, що Захід втратить інтерес до України і припинить допомогу, попереджає Джим Слеттері.

Натомість, наголошує автор колонки, він сильно недооцінив мужність і рішучість українців захищати свою країну. І тепер усі друзі свободи по всьому світі повинні відкинути політичні розбіжності та співпрацювати, щоби знову довести Путіну, що він помиляється.

"Якщо США змогли профінансувати План Маршалла і захищати Корею протягом майже 75 років, ми, безумовно, разом з нашими партнерами в ЄС знайдемо ресурси, щоб допомогти українцям захистити свою країну і свободу Європи. Втім, зробити це буде непросто", – вважає колишній член Палати представників Конгресу США.

Він пояснює, що наразі Америку все більше поглинають внутрішньополітичні питання, і чим ближче до виборів 24 листопада, тим вони складніші.

Джим Слеттері нагадує, що республіканці вимагають серйозних змін у прикордонній та імміграційній політиці адміністрації Джо Байдена як передумови для схвалення допомоги Україні. Сенат відповів компромісним законопроєктом, який містив істотні покращення. Проте коли експрезидент Дональд Трамп висловив свою незгоду з цим законопроєктом, республіканці відкликали свою підтримку.

Але, автор колонки "досі впевнений, що великий пакет допомоги Україні буде схвалений протягом наступних 30-60 днів".

Черчилль якось зауважив: "Американці завжди будуть чинити правильно, але лише після того, як вичерпають усі інші можливості".

"Поки партнери України в США та ЄС обговорюють майбутню допомогу, українським урядовцям варто було б активно працювати над підвищенням національної самостійності та самодостатності", – радить колишній конгресмен.

Разом з тим він констатує, що Україна досягла разючого прогресу у збільшенні власного виробництва зброї та боєприпасів. За його словами, Захід повинен всіляко сприяти цій тенденції, щоб українці, врешті-решт, виграли свою битву за національну незалежність від Росії.

За словами Джима Слеттері, оскільки боротьба українців за свободу триває, зусилля з впровадження бюджетних реформ, зменшення фінансових ризиків, забезпечення фінансової прозорості, управління державними інвестиціями та викорінення корупції мають бути збільшені навіть у цей час національної кризи.

"Саме такі зусилля продемонструють українським партнерам у США та ЄС, що гроші, які надходять в Україну, використовуються ефективно", – зазначає автор колонки.

Він попереджає, що історії про марнотратство, шахрайство чи корупцію підірвуть підтримку України з боку США більше, ніж будь-що інше. Колишній конгресмен додає, що агенти Путіна по всьому світу день і ніч копають, щоб знайти такі приклади і транслювати їх на весь світ.

Як приклад Слеттері навів історію, коли банк через суд не може стягнути десятки мільйонів доларів з позичальника, який користувався грошима до десяти років і навіть не сплачував відсотків. При цьому, позичальник нібито здатний повернути гроші.

В одному випадку через це відповідний банк не може розрахуватися з Фондом гарантування.

"Прихильники допомоги Україні в Конгресі США переймаються цими справами і слідкуватимуть за їхнім вирішенням. Якщо вони не будуть правильно та оперативно вирішені, тобто кошти до Фонду гарантування не будуть повернені позичальниками, для Вашингтона це виглядатиме як некомпетентність чи корупція. Або як і те, й інше разом", – резюмує автор.

Докладніше – в колонці Джима Слеттері Чому Київ має перейматися не тільки допомогою США.