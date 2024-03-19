Как действия украинской власти могут усложнить получение помощи от США

Сохранение политической поддержки в Соединенных Штатах и Европейском Союзе относительно дальнейшего предоставления миллиардов долларов ежегодной помощи Украине будет непростой задачей.

А пока партнеры Украины в США и ЕС обсуждают будущую помощь, украинским чиновникам следовало бы активно работать над повышением национальной самостоятельности и самодостаточности.

Подробно об этом читайте в колонке члена Палаты представителей Конгресса США (1983-1995 гг) Джим Слеттери Почему Киев должен беспокоиться не только о помощи США. Далее – краткое ее изложение.

Путин делает ставку на то, что Запад потеряет интерес к Украине и прекратит помощь, предупреждает Джим Слеттери.

Зато, отмечает автор колонки, он сильно недооценил мужество и решимость украинцев защищать свою страну. И теперь все друзья свободы по всему миру должны отбросить политические разногласия и сотрудничать, чтобы снова доказать Путину, что он ошибается.

"Если США смогли профинансировать План Маршалла и защищать Корею в течение почти 75 лет, мы, безусловно, вместе с нашими партнерами в ЕС найдем ресурсы, чтобы помочь украинцам защитить свою страну и свободу Европы. Впрочем, сделать это будет непросто", – считает бывший член Палаты представителей Конгресса США.

Он объясняет, что сейчас Америку все больше поглощают внутриполитические вопросы, и чем ближе к выборам 24 ноября, тем они сложнее.

Джим Слеттери напоминает, что республиканцы требуют серьезных изменений в пограничной и иммиграционной политике администрации Джо Байдена как предпосылки для одобрения помощи Украине. Сенат ответил компромиссным законопроектом, который содержал существенные улучшения. Однако когда экс-президент Дональд Трамп выразил свое несогласие с этим законопроектом, республиканцы отозвали свою поддержку.

Но, автор колонки "до сих пор уверен, что большой пакет помощи Украине будет одобрен в течение следующих 30-60 дней".

Черчилль как-то заметил: "Американцы всегда будут поступать правильно, но только после того, как исчерпают все другие возможности".

"Пока партнеры Украины в США и ЕС обсуждают будущую помощь, украинским чиновникам следовало бы активно работать над повышением национальной самостоятельности и самодостаточности", – советует бывший конгрессмен.

Вместе с тем он констатирует, что Украина достигла поразительного прогресса в увеличении собственного производства оружия и боеприпасов. По его словам, Запад должен всячески способствовать этой тенденции, чтобы украинцы, в конце концов, выиграли свою битву за национальную независимость от России.

По словам Джима Слеттери, поскольку борьба украинцев за свободу продолжается, усилия по внедрению бюджетных реформ, уменьшению финансовых рисков, обеспечению финансовой прозрачности, управлению государственными инвестициями и искоренению коррупции должны быть увеличены даже в это время национального кризиса.

"Именно такие усилия продемонстрируют украинским партнерам в США и ЕС, что деньги, которые поступают в Украину, используются эффективно", – отмечает автор колонки.

Он предупреждает, что истории о расточительстве, мошенничестве или коррупции подорвут поддержку Украины со стороны США больше, чем что-либо другое. Бывший конгрессмен добавляет, что агенты Путина по всему миру день и ночь копают, чтобы найти такие примеры и транслировать их на весь мир.

В качестве примера Слеттери привел историю, когда банк через суд не может взыскать десятки миллионов долларов с заемщика, который пользовался деньгами до десяти лет и даже не платил процентов. При этом, заемщик якобы способен вернуть деньги.

В одном случае из-за этого соответствующий банк не может рассчитаться с Фондом гарантирования.

"Сторонники помощи Украине в Конгрессе США занимаются этими делами и будут следить за их решением. Если они не будут правильно и оперативно решены, то есть средства в Фонд гарантирования не будут возвращены заемщиками, для Вашингтона это будет выглядеть как некомпетентность или коррупция. Или как и то, и другое вместе", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Джима Слеттери Почему Киев должен беспокоиться не только о помощи США. Колонка экс-конгрессмена.