Як Угорщина дала старт знищенню списку спонсорів бюджету РФ

Цього тижня український уряд повідомив про рішення, яке для багатьох – передусім для українських дипломатів та їхніх західних колег – було довгоочікуваним. Однак для більшості українців воно є незрозумілим, алогічним і навіть обурливим.

Йдеться про те, що Україна ближчим часом закриє і більше не вестиме реєстр так званих "міжнародних спонсорів війни".

Це відбувається під тиском з боку окремих західних партнерів, від голосу та допомоги яких Україна напряму залежить.

Однак тепер з’явилася нова небезпека. Дуже детально про це – в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Україна закриває реєстр "спонсорів війни". Пояснюємо, чим загрожує це рішення та чи є тут "зрада". Далі – короткий її виклад.

Санкційний портал НАЗК функціонує без змін. На ньому досі присутній список "міжнародних спонсорів війни". Ба більше, у агентстві публічно заперечують, що ухвалили будь-яке рішення!

У вівторок ввечері на сайті уряду повідомили про те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) припиняє опікуватися одним зі своїх продуктів – реєстром "міжнародних спонсорів війни".

Нацагентство є незалежним від виконавчої влади, тож ані прем’єр, ані уряд у принципі не можуть давати йому жодних вказівок, доручень тощо, нагадав у розмові з "ЄвроПравдою" екскерівник НАЗК Олександр Новіков, не приховуючи обурення заявою Кабміну.

Слід, утім, зауважити, що юридично уряд Дениса Шмигаля у своїй заяві хоч і підійшов упритул до червоної лінії, але не перетнув її. А публічна заява Кабміну радше схожа на спробу підштовхнути нового голову НАЗК Віктора Павлущика ухвалити непопулярне рішення.

Усе почалося восени минулого року. 2 жовтня під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувалося в Україні, угорці поставили ультиматум: Україна має виключити угорський OTP-банк зі списку "спонсорів війни", щоб Угорщина розблокувала 500 мільйонів євро для закупівлі зброї для ЗСУ.

На НАЗК натиснули і банк виключили з реєстру. Угорський шантаж спрацював.

Але, угорці знову усіх "кинули". Попри те, що Україна повністю виконала їхню чергову вимогу, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто придумав нову, вимагаючи підписати письмовий договір про невключення банку чи інших угорських компаній до цього списку в майбутньому.

У ЄС переконалися у недоговороздатності Угорщини та у тому, що вони блокують Україну із зовсім інших причин, ніж задекларовані, а також у тому, що для спільного фінансування витрат на зброю треба шукати інший механізм; переговори про нього, утім, тривають і досі. А заодно з тим угорці на зустрічі в Києві висловилися проти нового пакета санкцій, також пояснюючи це "казусом ОТР".

Але найстрашніше те, що міністри ЄС на власні очі побачили, що НАЗК може в телефонному режимі коригувати список "спонсорів війни".

Претензії почали висувати Франція, Австрія, Греція та навіть Китай.

По суті, незалежність реєстру була підірвана. І початок цьому незворотному процесу поклав саме угорський прецедент.

Але, драматизувати закриття реєстру "спонсорів війни" також не варто. Це був корисний інструмент, дієвість якого зараз під питанням. І це не означає, що інші санкційні інструменти НАЗК втратили вагу.

Але зараз під загрозою уся титанічна робота НАЗК стосовно санкційного порталу, дослідження постачань компонентів зброї, пошука предметів мистецтва у власності російських олігархів тощо.

І коли у п’ятницю, 15 березня, на розширеному засіданні уряду (яке, до речі, проходило за присутності іноземних дипломатів) Мін'юст підняв тему відсутності підстав ведення санкційних тем з боку НАЗК – в залі завирували емоції. Але факт того, що у агентства бракує повноважень, крити нема чим.

Звідси й виникло повідомлення уряду про те, що, мовляв, існує ідея передати весь санкційний пакет комусь іншому, як-от РНБО. І саме тому ця ідея досі не втілена, бо для НАЗК це не було чимось, що агентство наперед планувало.

Та проблема урядової ідеї в тому, що насправді реєстр "спонсорів" хочуть не передати, а вбити.

І якщо разом із ним вб’ють усі інші санкційні бази, напрацьовані незалежним агентством – це буде контрпродуктивно і просто безглуздо.

Докладніше – в матеріалі Україна закриває реєстр "спонсорів війни". Пояснюємо, чим загрожує це рішення та чи є тут "зрада".