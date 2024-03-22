Как Венгрия дала старт уничтожению списка спонсоров бюджета РФ

На этой неделе украинское правительство сообщило о решении, которое для многих – прежде всего для украинских дипломатов и их западных коллег – было долгожданным. Однако для большинства украинцев оно является непонятным, алогичным и даже возмутительным.

Речь идет о том, что Украина в ближайшее время закроет и больше не будет вести реестр так называемых "международных спонсоров войны".

Это происходит под давлением со стороны отдельных западных партнеров, от голоса и помощи которых Украина напрямую зависит.

Однако теперь появилась новая опасность. Очень подробно об этом – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Украина закрывает реестр "спонсоров войны". Объясняем, чем грозит это решение и есть ли тут "зрада". Далее – краткое ее изложение.

Санкционный портал НАПК функционирует без изменений. На нем до сих пор присутствует список "международных спонсоров войны". Более того, в агентстве публично отрицают, что приняли какое-либо решение!

Во вторник вечером на сайте правительства сообщили о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает заниматься одним из своих продуктов – реестром "международных спонсоров войны".

Нацагентство является независимым от исполнительной власти, поэтому ни премьер, ни правительство в принципе не могут давать ему никаких указаний, поручений и т.д., напомнил в разговоре с "ЕвроПравдой" экс-руководитель НАПК Александр Новиков, не скрывая возмущения заявлением Кабмина.

Следует, впрочем, заметить, что юридически правительство Дениса Шмыгаля в своем заявлении хоть и подошло вплотную к красной линии, но не пересекло ее. А публичное заявление Кабмина скорее похоже на попытку подтолкнуть нового главу НАПК Виктора Павлущика принять непопулярное решение.

Все началось осенью прошлого года. 2 октября во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое проходило в Украине, венгры поставили ультиматум: Украина должна исключить венгерский OTP-банк из списка "спонсоров войны", чтобы Венгрия разблокировала 500 миллионов евро для закупки оружия для ВСУ.

На НАПК нажали и банк исключили из реестра. Венгерский шантаж сработал.

Но, венгры снова всех "кинули". Несмотря на то, что Украина полностью выполнила их очередное требование, глава МИД Венгрии Петер Сийярто придумал новое, требуя подписать письменный договор о невключении банка или других венгерских компаний в этот список в будущем.

В ЕС убедились в недоговороспособности Венгрии и в том, что они блокируют Украину по совсем другим причинам, чем задекларированные, а также в том, что для совместного финансирования расходов на оружие надо искать другой механизм; переговоры о нем, впрочем, продолжаются до сих пор. А заодно с тем венгры на встрече в Киеве высказались против нового пакета санкций, также объясняя это "казусом ОТР".

Но самое страшное то, что министры ЕС воочию увидели, что НАПК может в телефонном режиме корректировать список "спонсоров войны".

Претензии начали выдвигать Франция, Австрия, Греция и даже Китай.

По сути, независимость реестра была подорвана. И начало этому необратимому процессу положил именно венгерский прецедент.

Но, драматизировать закрытие реестра "спонсоров войны" также не стоит. Это был полезный инструмент, действенность которого сейчас под вопросом. И это не значит, что другие санкционные инструменты НАПК потеряли вес.

Но сейчас под угрозой вся титаническая работа НАПК относительно санкционного портала, исследования поставок компонентов оружия, поиска предметов искусства в собственности российских олигархов и тому подобное.

И когда в пятницу, 15 марта, на расширенном заседании правительства (которое, кстати, проходило в присутствии иностранных дипломатов) Минюст поднял тему отсутствия оснований ведения санкционных тем со стороны НАПК – в зале забурлили эмоции. Но факт того, что у агентства не хватает полномочий, крыть нечем.

Отсюда и возникло сообщение правительства о том, что, мол, существует идея передать весь санкционный пакет кому-то другому, например СНБО. И именно поэтому эта идея до сих пор не воплощена, потому что для НАПК это не было чем-то, что агентство заранее планировало.

Но проблема правительственной идеи в том, что на самом деле реестр "спонсоров" хотят не передать, а убить.

И если вместе с ним убьют все другие санкционные базы, наработанные независимым агентством – это будет контрпродуктивно и просто бессмысленно.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Украина закрывает реестр "спонсоров войны". Объясняем, чем грозит это решение и есть ли тут "зрада".