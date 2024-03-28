Як Польща готується до нового протистояння між Туском та Качинським

У Польщі в розпалі виборча кампанія. Цього разу країна з нетерпінням чекає на місцеві вибори.

Вибори відбудуться у два тури. 7 квітня поляки підуть на виборчі дільниці, щоби проголосувати за депутатів рад гмін, повітів, міст, воєводських сеймиків, а також за війтів, бургомістрів (голів повітів) та мерів міст. А якщо в першому турі десь не буде результату, то на 21 квітня заплановано другий тур.

Докладно про протистояння двох основних політичних таборів Польщі напередодні місцевих виборів – у статті журналіста порталу Biełsat Міхала Кацевича Туск проти Качинського, серія друга. Чим важливі нинішні місцеві вибори у Польщі. Далі – короткий її виклад.

Теоретично місцева влада має бути далекою від великої політики і партійного суперництва, на практиці ж місцеві вибори є частиною загального виборчого циклу.

У жовтні 2023 року вибори до Сейму виграли опозиційні "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Нові ліві". Було сформовано уряд Дональда Туска, а партія "Право і справедливість" ("ПіС") втратила владу після восьми років правління.

Окрім виборів до органів місцевого самоврядування, цьогоріч обиратимуть депутатів Європейського парламенту. Нинішній виборчий цикл завершиться президентськими виборами 2025 року.

Владна лівоцентристська коаліція має усі шанси посилити свій вплив на місцеве самоврядування.

Для влади в Польщі, звичайно, вирішальне значення має Сейм, оскільки більшість у ньому формує уряд. Та для будь-якої серйозної партії влада в органах місцевого самоврядування дуже важлива, бо означає можливість проводити реальні зміни близько до людей.

Тепер, коли Польща отримає перший пул європейських коштів, які були заблоковані через порушення верховенства права за попередньої влади у 2021 році (йдеться про 137 млрд євро), місцева влада матиме за що будувати й модернізувати свої міста, містечка і села.

Сьогодні більшість прогнозів говорять про те, що партії правлячої коаліції на чолі з Туском і вже опозиційне праве угруповання – партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським – йдуть пліч-о-пліч.

Не слід забувати, що обидві ці формації також мають і свої власні внутрішні проблеми.

У владній коаліції триває гострий конфлікт навколо питання абортів.

Хоча, це і не належить до питань місцевого самоврядування, але впливатиме на результати виборів.

Проте "ПіС" має власні внутрішні конфлікти, що розхитують колишню партію влади.

Ось нещодавній партнер "ПіС" по коаліції, Патрик Які з партії "Суверенна Польща", виступає з гострою критикою нещодавнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького і звинувачує його в надмірній покірності щодо Європейського Союзу.

У відповідь з табору Качинського пролунала різка критика на адресу Патрика Які та партії "Суверенна Польща".

Активісти "ПіС" налякані перспективою втратити тисячі посад після місцевих виборів.

Зараз найкращі шанси залишитися при владі партія має лише у Підкарпатському воєводстві. Натомість у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Лодзі, Любліні та інших – "ПіС" має дуже низькі шанси на перемогу на виборах міських голів.

Післявиборчий ландшафт Польщі буде частиною загальної тенденції великих змін: "Право і справедливість" втрачає владу, а лівоцентристська коаліція відновлює свої позиції.

Завершення політичної кампанії дає надію на зниження градуса напруги, що збільшує шанси на досягнення компромісу в нинішніх торговельних суперечках.

Докладніше – в матеріалі Міхала Кацевича Туск проти Качинського, серія друга. Чим важливі нинішні місцеві вибори у Польщі.