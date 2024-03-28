Как Польша готовится к новому противостоянию между Туском и Качиньским

В Польше в разгаре избирательная кампания. На этот раз страна с нетерпением ждет местных выборов.

Выборы состоятся в два тура – 7 апреля поляки пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать за депутатов советов гмин, поветов, городов, воеводских сеймиков, а также за войтов, бургомистров (глав поветов) и мэров городов. А если в первом туре где-то не будет результата, то на 21 апреля запланирован второй тур.

Подробно о противостоянии двух основных политических лагерей Польши накануне местных выборов – в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Туск против Качиньского, серия вторая. Чем важны будущие местные выборы в Польше. Далее – краткое ее изложение.

Теоретически местная власть должна быть далека от большой политики и партийного соперничества, на практике же местные выборы являются частью общего избирательного цикла.

В октябре 2023 года выборы в Сейм выиграли оппозиционные "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые". Было сформировано правительство Дональда Туска, а партия "Право и справедливость" ("ПиС") потеряла власть после восьми лет правления.

Кроме выборов в органы местного самоуправления, в этом году будут избирать депутатов Европейского парламента. Нынешний избирательный цикл завершится президентскими выборами 2025 года.

Властная левоцентристская коалиция имеет все шансы усилить свое влияние на местное самоуправление.

Для власти в Польше, конечно, решающее значение имеет Сейм, поскольку большинство в нем формирует правительство. Но для любой серьезной партии власть в органах местного самоуправления очень важна, поскольку означает возможность проводить реальные изменения близко к людям.

Теперь, когда Польша получит первый пул европейских средств, которые были заблокированы из-за нарушения верховенства права при предыдущей власти в 2021 году (речь идет о 137 млрд евро), местным властям будет за что строить и модернизировать свои города, городки и села.

Сегодня большинство прогнозов говорят о том, что партии правящей коалиции во главе с Туском и уже оппозиционная правая группировка – партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским – идут бок о бок.

Не следует забывать, что обе эти формации также имеют и свои собственные внутренние проблемы.

Во правящей коалиции продолжается острый конфликт вокруг вопроса абортов.

Хотя, это и не относится к вопросам местного самоуправления, но будет влиять на результаты выборов.

Однако "ПиС" имеет собственные внутренние конфликты, расшатывающие бывшую партию власти.

Вот недавний партнер "ПиС" по коалиции, Патрик Яки из партии "Суверенная Польша", выступает с острой критикой недавнего премьер-министра Матеуша Моравецкого и обвиняет его в чрезмерной покорности в отношении Европейского Союза.

В ответ из лагеря Ярослава Качиньского прозвучала резкая критика в адрес Патрика Яки и партии "Суверенная Польша".

Активисты "ПиС" напуганы перспективой потерять тысячи должностей после местных выборов.

Сейчас лучшие шансы остаться у власти партия имеет только в Подкарпатском воеводстве. Зато в крупных городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Лодзи, Люблине и других – "ПиС" имеет очень низкие шансы на победу на выборах городских голов.

Послевыборный ландшафт Польши будет частью общей тенденции больших изменений: "Право и справедливость" теряет власть, а левоцентристская коалиция восстанавливает свои позиции.

Завершение политической кампании дает надежду на снижение градуса напряжения, что увеличивает шансы на достижение компромисса в нынешних торговых спорах.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Туск против Качиньского, серия вторая. Чем важны будущие местные выборы в Польше.