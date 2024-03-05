Бельгія протягом останніх місяців вислала з країни десятки так званих "російських дипломатів", які явно були шпигунами.

Про це заявив прем'єр-міністр Александр Де Кроо в ефірі RTL, його цитує The Brussels Times, пише "Європейська правда".

На запитання, чи варто Бельгії побоюватися спроб Росії дестабілізувати демократію, Де Кроо відповів, що ці спроби вже відбуваються.

"За останні місяці Бельгія депортувала з країни десятки так званих російських дипломатів. Чи були вони шпигунами? Очевидно, що так", – сказав він.

За словами де Кроо, Росія атакує Бельгію і в інші способи.

"Якщо ми виступаємо проти Росії, ми знаємо, що дуже часто наші веб-сайти стають об'єктами кібератак у наступні години", – додав він.

Росія також провела численні дезінформаційні кампанії в Бельгії.

"Наприклад, коли відбувалося полювання на Юргена Конінгса (колишнього кадрового військового, який погрожував вірусологам та уряду Бельгії під час пандемії Covid-19 у 2021 році. – Ред.), у наших служб безпеки виникли підозри щодо організованих дезінформаційних кампаній у делікатні моменти", – розповів де Кроо.

У квітні 2023 року дослідження, проведене газетою De Tijd та її європейськими партнерами, показало, що ніде в Європі Росія не має стільки обладнання супутникового зв'язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації до Росії, як на будівлях її посольства в Бельгії.

Нагадаємо, німецькі ЗМІ припускають, що керівник представництва Росії при ЄС Кіріл Логвінов, який базується у Брюсселі, ймовірно є шпигуном під дипломатичним прикриттям.

Раніше швейцарське видання опублікувало інформацію, що у Швейцарії ймовірно діє п’ята частина усіх російських шпигунів у Європі.