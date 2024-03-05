Бельгия в течение последних месяцев выслала из страны десятки так называемых "российских дипломатов", которые явно были шпионами.

Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо в эфире RTL, его цитирует The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

На вопрос, стоит ли Бельгии опасаться попыток России дестабилизировать демократию, Де Кроо ответил, что эти попытки уже происходят.

"За последние месяцы Бельгия депортировала из страны десятки так называемых российских дипломатов. Были ли они шпионами? Очевидно, что да", – сказал он.

По словам де Кроо, Россия атакует Бельгию и другими способами.

"Если мы выступаем против России, мы знаем, что очень часто наши веб-сайты становятся объектами кибератак в последующие часы", – добавил он.

Россия также провела многочисленные дезинформационные кампании в Бельгии.

"Например, когда происходила охота на Юргена Конингса (бывшего кадрового военного, который угрожал вирусологам и правительству Бельгии во время пандемии Covid-19 в 2021 году. – Ред.), у наших служб безопасности возникли подозрения относительно организованных дезинформационных кампаний в деликатные моменты", – рассказал де Кроо.

В апреле 2023 года исследование, проведенное газетой De Tijd и ее европейскими партнерами, показало, что нигде в Европе Россия не имеет столько оборудования спутниковой связи, которое используется для передачи конфиденциальной информации в Россию, как на зданиях ее посольства в Бельгии.

Напомним, немецкие СМИ предполагают, что руководитель представительства России при ЕС Кирилл Логвинов, который базируется в Брюсселе, вероятно является шпионом под дипломатическим прикрытием.

Ранее швейцарское издание опубликовало информацию, что в Швейцарии вероятно действует пятая часть всех российских шпионов в Европе.

