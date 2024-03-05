Глава Міноборони Британії відреагував на знищення російського корабля "Сергєй Котов"

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов", який атакували українські надводні дрони.

Про це британський міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи атаку на корабель, Шаппс зазначив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна", що донедавна "здавалося неможливим".

"Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перекритий понад вісім годин.

Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергєй Котов".

Внаслідок атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.