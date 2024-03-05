Глава Минобороны Британии отреагировал на уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов", который атаковали украинские надводные дроны.

Об этом британский министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Комментируя атаку на корабль, Шаппс отметил, что Черное море больше "не является безопасным для флота Путина", что до недавнего времени "казалось невозможным".

"Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, что им нужно, храбрость и мастерство украинских Вооруженных Сил могут разблокировать победы, которые когда-то считались невозможными", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта звучали взрывы, а Крымский мост был перекрыт более восьми часов.

Главное управление разведки Минобороны официально заявило, что в результате атаки украинских беспилотников Magura V5 потопили российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.