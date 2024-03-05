Латвія затвердила план зміцнення кордону з РФ та Білоруссю на суму в 303 млн євро

Уряд Латвії на засіданні у вівторок, 5 березня, затвердив план військового зміцнення і антимобільності східного кордону, на реалізацію якого планують витратити 303 мільйони євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

План є частиною створення Балтійської лінії оборони, що передбачатиме створення пунктів підтримки підрозділів Національних Збройних сил (НЗС) Латвії уздовж усього кордону Росії та Білорусі – оборонних позицій для солдатів і укріплених позицій, різних загороджень, протитанкових ровів, складів боєприпасів і мін.

Протягом наступних п'яти років оборонна галузь інвестує в зміцнення кордону 303 мільйони євро. Роботи, на які призначене це фінансування, розпочнуться в березні.

Зміцнення латвійського кордону розпочнеться з перекопування наявних доріг і створення протитанкових ровів.

Також будуть розміщені різні види перешкод: протитанкові рови будуть укріплені бетонними блоками і конструкціями, наприклад, так званими "зубами дракона" і протитанковими мінами.

При цьому для оперативного посилення оборонних позицій у прикордонній зоні буде визначено і встановлено безпечні сховища вибухових речовин і мін, а також інженерно-технічних матеріалів.

Також будуть розроблені плани підготовки найважливіших транспортних артерій – автомобільних, залізниць, мостів – для підготовки до швидкого й ефективного прориву з метою затримки можливого просування противника.

Раніше міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.