Хто у Німеччині блокує передачу ракет Taurus та що вони можуть змінити у війні з РФ

Німеччина за два роки перетворилася на основного європейського постачальника зброї для ЗСУ, лишивши далеко позаду усі держави світу, окрім США.

Однак цей імідж і досі псує відмова Берліна у наданні Україні унікальних далекобійних ракет Taurus.

Про те, навіщо Україні саме ці ракети, чи дійсно вони унікальні і як Росія та західні партнери намагаються вплинути на канцлера Олафа Шольца, редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з Єгором Чернєвим.

Чернєв – народний депутат та очільник делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, який за останні місяці перетворився на одного з ключових лобістів постачання Taurus.

Ми рекомендуємо для перегляду відеоверсію розмови, але й також є текстовий її виклад. Далі – коротко, основні тези нашого співрозмовника.

Характеристики Taurus дійсно вражають.

Taurus була розроблена як "антибункерна" ракета, тобто її задача полягала в ураженні бункерів та бетонних конструкцій.

Ракета має дві боєголовки і здатна пробивати декілька поверхів під землею та вибухати у запрограмований момент.

Це також означає, що ракета бетонобійна і може зруйнувати пілони так званого "Кримського мосту".

На жаль, треба усвідомлювати, що ефективність застосування зменшується через те, що росіяни використали час, поки ми просимо ці ракети – і зараз будують залізницю уздовж узбережжя Азовського моря, щоб постачати не тільки через Крим.

Зараз ЗСУ вже мають далекобійну зброю – США почали постачання ATACMS, Британія і Франція надають Storm Shadow/SCALP.

Але Taurus все одно особливі.

Крім бронебійності, їхня дальність польоту не менша ніж 500 кілометрів.

Це набагато більше, ніж Storm Shadow або SCALP. Та й ATACMS, які нам передали США, має дальність ураження у 165 км, а не на 300, як ми просили.

Утім, ця далекобійність є причиною одного з пояснень, чому нам не дають цю зброю: мовляв, у Берліні є побоювання, що ми можемо вдарити по Москві.

Ми щоразу дуже чітко підкреслюємо: ми не будемо використовувати західну зброю проти цілей на територію Російської Федерації. І постійно успішно "здаємо цей іспит".

Постачання ракет Taurus дозволило би ЗСУ взяти під вогневий контроль усю територію Криму, який зараз російські війська використовують як логістичний хаб для постачання на весь Південний напрямок.

Зараз рішення про поставки зазначених ракет зупиняє позиція однієї-єдиної людини – це федеральний канцлер Олаф Шольц. Це підтверджують усі представники німецького істеблішменту.

Чим він керується у цьому випадку, можна лише припускати.

Адже усі версії пояснень, які звучали за цей час від Шольца, не є правдивими. А цих версій було чимало.

На мою думку, річ у тім, що Шольц належить до покоління пацифістів, і йому кожне рішення про надання нового типу зброї дається дуже складно.

Я вірю, що зрештою Україна отримає Taurus.

А ось Кремль дійсно боїться початку поставок цих ракет.

З цим пов’язана також нещодавня історія, коли Росія злила у медіа перехоплену розмову німецьких генералів.

По суті, ми зараз є свідками "боротьби за Німеччину", де з одного боку діє Кремль, а з іншого – Британія з Францією, що піднімають напруження

Докладніше – у матеріалі Зброя для бункерів та "Кримського мосту": на що здатні німецькі Taurus та чи варто на них чекати.