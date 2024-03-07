Кто в Германии блокирует передачу ракет Taurus и что они могут изменить в войне с РФ

Германия за два года превратилась в основного европейского поставщика оружия для ВСУ, оставив далеко позади все государства мира, кроме США.

Однако этот имидж до сих пор портит отказ Берлина в предоставлении Украине уникальных дальнобойных ракет Taurus.

О том, зачем Украине именно эти ракеты, действительно ли они уникальны и как Россия и западные партнеры пытаются повлиять на канцлера Олафа Шольца, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Егором Черневым.

Чернев – народный депутат и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, который за последние месяцы превратился в одного из ключевых лоббистов поставок Taurus.

Мы рекомендуем для просмотра видеоверсию разговора, но также есть текстовое его изложение. Далее – кратко, основные тезисы собеседника.

Характеристики Taurus действительно впечатляют.

Taurus была разработана как "антибункерная" ракета, то есть ее задача заключалась в поражении бункеров и бетонных конструкций.

Ракета имеет две боеголовки, способна пробивать несколько этажей под землей и взрываться в запрограммированный момент.

Это также означает, что ракета бетонобойная и может разрушить пилоны так называемого "Крымского моста".

К сожалению, надо осознавать, что эффективность применения уменьшается из-за того, что россияне использовали время, пока мы просим эти ракеты – и сейчас строят железную дорогу вдоль побережья Азовского моря, чтобы поставлять не только через Крым.

Сейчас ВСУ уже имеют дальнобойное оружие – США начали поставки ATACMS, Британия и Франция предоставляют Storm Shadow/SCALP.

Но Taurus все равно особенные.

Кроме бронебойности, их дальность полета не менее 500 километров.

Это гораздо больше, чем Storm Shadow или SCALP. Да и ATACMS, которые нам передали США, имеет дальность поражения в 165 км, а не на 300, как мы просили.

Впрочем, эта дальнобойность является причиной одного из объяснений, почему нам не дают это оружие: мол, в Берлине есть опасения, что мы можем ударить по Москве.

Мы каждый раз очень четко подчеркиваем: мы не будем использовать западное оружие против целей на территорию Российской Федерации. И постоянно успешно "сдаем этот экзамен".

Поставка ракет Taurus позволила бы ВСУ взять под огневой контроль всю территорию Крыма, который сейчас российские войска используют как логистический хаб для поставок на все Южное направление.

Сейчас решение о поставках указанных ракет останавливает позиция одного-единственного человека – это федеральный канцлер Олаф Шольц. Это подтверждают все представители немецкого истеблишмента.

Чем он руководствуется в этом случае, можно только предполагать.

Ведь все версии объяснений, которые звучали за это время от Шольца, не являются правдивыми. А этих версий было немало.

По моему мнению, дело в том, что Шольц принадлежит к поколению пацифистов, и ему каждое решение о предоставлении нового типа оружия дается очень сложно.

Я верю, что в конце концов Украина получит Taurus.

А вот Кремль действительно боится начала поставок этих ракет.

С этим связана также недавняя история, когда Россия слила в медиа перехваченный разговор немецких генералов.

По сути, мы сейчас являемся свидетелями "борьбы за Германию", где с одной стороны действует Кремль, а с другой – Британия с Францией, которые поднимают напряжение

Подробнее – в материале Оружие для бункеров и "Крымского моста": на что способны немецкие Taurus и стоит ли их ждать.