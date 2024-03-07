Профільний комітет Європарламенту схвалив продовження торговельних пільг для України

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄП.

Рішення було ухвалене 26 голосами "за", ще 10 членів комітету висловились проти, один утримався.

Пропозиція передбачає продовження тимчасового призупинення ввізних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Водночас законодавство наділяє Єврокомісію повноваженнями "вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт".

В ході окремого голосування в четвер комітет 28 голосами "за", двома "проти" і 6 утрималися, погодилися з тим, що всі мита на імпорт з Молдови повинні бути призупинені ще на один рік.

Очікується, що Європарламент проголосує за цю позицію в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному віснику ЄС.

Торговий представник України Тарас Качка, коментуючи рішення комітету ЄП, зазначив, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок в аграрному та торговому комітеті, майже всі з яких пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції.

"Через активну роботу з державами-членами – і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалось зменшити кількість правок, які голосувалися, до двох. І вони не набрали достатніх голосів", – зазначив Качка.

У лютому постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили мандат Ради ЄС на переговори щодо пропозиції, яка має на меті продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

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