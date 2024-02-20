Зерно, яке розсипали польські фермери, прямувало до Німеччини, поліція поінформована

Українське зерно, яке було розсипане у вівторок польськими фермерами на залізниці біля КПП "Медика-Шегині", було призначене для Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter (X) написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Українська сільськогосподарська продукція, розсипана польськими протестувальниками, прямувала транзитом до Німеччини. Вагони чекали на перевантаження на іншу колію", – зазначив міністр.

За його словами, про втручання у роботу залізниці були поінформовані польська поліція, Польська державна залізниця, а також посол України в Польщі Василь Зварич.

"Всі вагоні "Укрзалізниці" на кордоні перевіряються польськими органами контролю та пломбуються. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на польський ринок", – додав Кубраков.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

Українські міністри назвали політичною провокацією дії польських фермерів.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".