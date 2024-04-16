Як місцеві вибори у Польщі стали дзвіночком для уряду Туска

21 квітня у Польщі відбудеться другий тур місцевих виборів – буде визначено мерів тих міст, де рішення ще не було прийняте 7 квітня.

Проте основні висновки можна зробити вже по першому туру, який пройшов 7 квітня. Точніше, перший тур показав, що питань щодо політичного майбутнього Польщі стало ще більше, ніж відповідей.

Докладніше – в статті публіциста, журналіста порталу Biełsat Міхала Кацевича Натяк на реванш: які проблеми уряду Туска показали місцеві вибори у Польщі. Далі – стислий її виклад.

Після місцевих виборів 2018 року партія "Право і справедливість" ("ПіС") утримувала владу у восьми із 16 воєводств, а впродовж певного часу навіть у дев'яти. У решті воєводств правила "Громадянська коаліція" ("ГК") нинішнього прем’єра Дональда Туска.

Усупереч поганим прогнозам, на виборах 2024 року "ПіС" здобув перемогу в семи воєводствах. Ба більше, в масштабах країни партія Ярослава Качинського отримала 34,3% голосів, а "ГК" – 30,6%.

І тому ввечері 7 квітня щасливий Качинський вийшов на сцену – у супроводі однопартійців – і оголосив, що партія "Право і справедливість" перемогла "Громадянську коаліцію" на дев’ятих виборах поспіль.

Світ мав почути: партія "Право і справедливість" отримала перемогу. Але у цієї перемоги є одне велике "але".

Слід зауважити, що, за результатами цих виборів, у двох воєводствах (Мазовецькому та Лодзькому) партія Ярослава Качинського, найімовірніше, не правитиме, а буде в опозиції, оскільки "Громадянська коаліція" та її потенційні партнери загалом матимуть багато депутатів.

Отже, "ПіС" правитиме в п’яти воєводствах, себто у своїх "бастіонах". Це менше, ніж за результатами виборів 2018 року, тому можна сказати, що "ПіС" зазнав поразки. Однак вона не така й суттєва, якщо дивитися на вибори в органи місцевого самоврядування як на частину довготермінового політичного процесу.

Після місцевих виборів у партії відкрилося нове дихання і з’явилося відчуття, що не все ще втрачено. Існує певна відправна точка для відбудови політичного авторитету.

Це тим дивніше, що "ПіС", схоже, не мав особливих очікувань від місцевих виборів і провадив досить мляву передвиборчу кампанію.

Однак виявилося, що у неї є цілком надійний і дисциплінований базовий електорат і з ним можна вибудовувати надії на повернення влади. У таборі Туска така перспектива може викликати найбільше занепокоєння.

Агентство Bloomberg написало, що місцеві вибори стали "гірко-солодкою" перемогою прем’єра Дональда Туска.

Приємною частиною, безперечно, були добрі результати у містах і успіх фаворитів Туска: Тшасковського у Варшаві, Александри Дулькевич у Гданську (вона здобула 57%), Ганни Здановської в Лодзі (59%).

Натомість гіркоти додав той факт, що позиція "ПіС" не така слабка, як вважалося. Та ще більш розчаровує усвідомлення того, що електорат партій, які нині утворюють ліберально-лівоцентристську коаліцію, капризний.

Це попереджувальний сигнал для Дональда Туска.

Тим паче, що вже ввечері після виборів лідери невеликих партій, які входять до урядової коаліції (Владислав Косіняк-Камиш від Польської селянської партії та Влодзімеж Чажастий від "Лівих"), почали звинувачувати одне одного, заявляючи, що могли б отримати кращі результати на виборах, якби не їхня попередня нелояльність і конфліктність довкола питання лібералізації абортів.

Відразу після виборів відбудеться серія переговорів, присвячених змінам у складі Ради міністрів. Це вкрай небезпечно через конфлікт "Лівих" та "Третього шляху", проте вибору немає – без аналізу помилок на цих виборах шанси виграти наступні стають суттєво меншими.

А вже незабаром розпочнеться нова виборча кампанія, що передує виборам у Європарламент. А потім, після недовгого затишшя, стартує президентська кампанія перед виборами 2025 року.

Це період політичної напруги та шквалу емоцій.

Докладніше – в матеріалі Міхала Кацевича Натяк на реванш: які проблеми уряду Туска показали місцеві вибори у Польщі.