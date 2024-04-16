Как местные выборы в Польше стали звоночком для правительства Туска

21 апреля в Польше состоится второй тур местных выборов – будут определены мэры тех городов, где решение еще не было принято 7 апреля.

Однако основные выводы можно сделать уже по первому туру, который прошел 7 апреля. Точнее, первый тур показал, что вопросов относительно политического будущего Польши стало еще больше, чем ответов.

Подробнее – в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Намек на реванш: какие проблемы правительства Туска показали местные выборы в Польше.

После местных выборов 2018 года партия "Право и справедливость" ("ПиС") удерживала власть в восьми из 16 воеводств, а в течение некоторого времени даже в девяти. В остальных воеводствах правила "Гражданская коалиция" ("ГК") нынешнего премьера Дональда Туска.

Вопреки плохим прогнозам, на выборах 2024 года "ПиС" одержал победу в семи воеводствах. Более того, в масштабах страны партия Ярослава Качиньского получила 34,3% голосов, а "ГК" – 30,6%.

И поэтому вечером 7 апреля счастливый Качиньский вышел на сцену – в сопровождении однопартийцев – и объявил, что партия "Право и справедливость" победила "Гражданскую коалицию" на девятых выборах подряд.

Мир должен был услышать: партия "Право и справедливость" одержала победу. Но у этой победы есть одно большое "но".

Следует заметить, что, по результатам этих выборов, в двух воеводствах (Мазовецком и Лодзинском) партия Ярослава Качиньского, скорее всего, не будет править, а будет в оппозиции, поскольку "Гражданская коалиция" и ее потенциальные партнеры в целом будут иметь много депутатов.

Итак, "ПиС" будет править в пяти воеводствах, то есть в своих "бастионах". Это меньше, чем по результатам выборов 2018 года, поэтому можно сказать, что "ПиС" потерпел поражение. Однако оно не такое уж и существенное, если смотреть на выборы в органы местного самоуправления как на часть долгосрочного политического процесса.

После местных выборов у партии открылось новое дыхание и появилось ощущение, что не все еще потеряно. Существует определенная отправная точка для восстановления политического авторитета.

Это тем удивительнее, что "ПиС", похоже, не имел особых ожиданий от местных выборов и вел довольно вялую предвыборную кампанию.

Однако оказалось, что у нее есть вполне надежный и дисциплинированный базовый электорат и с ним можно выстраивать надежды на возвращение власти. В лагере Туска такая перспектива может вызвать наибольшее беспокойство.

Агентство Bloomberg написало, что местные выборы стали "горько-сладкой" победой премьера Дональда Туска.

Приятной частью, бесспорно, были хорошие результаты в городах и успех фаворитов Туска: Тшасковского в Варшаве, Александры Дулькевич в Гданьске (она получила 57%), Анны Здановской в Лодзи (59%).

Зато горечи добавил тот факт, что позиция "ПиС" не такая слабая, как считалось. Но еще более разочаровывает осознание того, что электорат партий, которые сейчас образуют либерально-левоцентристскую коалицию, капризный.

Это предупредительный сигнал для Дональда Туска.

Тем более, что уже вечером после выборов лидеры небольших партий, входящих в правительственную коалицию (Владислав Косиняк-Камыш от Польской крестьянской партии и Влодзимеж Чажастый от "Левых"), начали обвинять друг друга, заявляя, что могли бы получить лучшие результаты на выборах, если бы не их предыдущая нелояльность и конфликтность вокруг вопроса либерализации абортов.

Сразу после выборов состоится серия переговоров, посвященных изменениям в составе Совета министров. Это крайне опасно из-за конфликта "Левых" и "Третьего пути", однако выбора нет – без анализа ошибок на этих выборах шансы выиграть следующие становятся существенно меньше.

А уже вскоре начнется новая избирательная кампания, предшествующая выборам в Европарламент. А потом, после недолгого затишья, стартует президентская кампания перед выборами 2025 года.

Это период политического напряжения и шквала эмоций.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Намек на реванш: какие проблемы правительства Туска показали местные выборы в Польше.