Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час другого дня візиту до Києва.
Блінкен зазначив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів закордонного військового фінансування для України.
"Вони будуть вкладені у першому такого роду фонді – Defense Enterprise Fund – у якого буде три компоненти", – оголосив Ентоні Блінкен.
Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна, другим – інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї "і для себе, і для інших", третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.
Раніше під час візиту Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода США з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.
Він також підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.