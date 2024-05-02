Кулеба пояснив, чому Україна не бачить сенсу кликати Росію на саміт миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна на цьому етапі не бачить сенсу кликати РФ на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але після консолідації позицій міжнародної спільноти контакти з російською стороною все ж будуть необхідні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Foreign Policy.

Ведучий запитав, який сенс бачить Україна у проведенні у Швейцарії Глобального саміту миру задля наближення завершення війни, якщо там не буде сторони, яка розпочала війну.

Кулеба зазначив, що це логічне питання з точки зору хрестоматійних підходів до дипломатії, але у теперішніх обставинах вони не працюватимуть.

Реклама:

"Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між 2014 і 2022 роками… Тоді у нас було майже 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах, з посередниками та двосторонніх. Але нічого не спрацювало. Все це скінчилося повномасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин, якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї волі", – заявив міністр закордонних справ.

Він зазначив, що бачить лише два способи створити таку ситуацію, коли Кремль почне бути щирим перемовником.

"Перший – це успіх на полі бою. Другий – це якщо у нас буде коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи. І тому цей саміт не має на меті залучити Росію – його мета у тому, щоб об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуть будувати подальші дії. А після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин. Адже ви праві: у підсумку не можна покласти край війні без участі обох сторін... Якщо ж запросити Росію зараз, вони будуть просто перешкоджати саміту і робити все для того, щоб лідери вийшли звідти без якихось осяжних рішень", – пояснив Дмитро Кулеба.

Раніше президент України казав, що Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть РФ.

Міністр закордонних справ Польщі висловив думку, що завершення війни стане можливим тоді, коли Путін зрозуміє, що не переможе.

Читайте також: "Є країни, які надали ЗСУ західну зброю без заборони бити по Росії". Повне інтерв’ю глави МЗС Латвії.