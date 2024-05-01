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Глава МЗС Польщі: Завершення війни можливе тоді, коли Путін зрозуміє, що не переможе

Новини — Середа, 1 травня 2024, 18:38 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що очільник Кремля Владімір Путін вочевидь припинить війну проти України тільки тоді, коли відчує, що не може її виграти, а сподіватися на якісь чергові домовленості з Росією небезпечно.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Сікорського запитали, чи можна використати якісь дипломатичні методи впливу на Росію, щоб припинити війну в Україні. 

"Проблема з президентом Путіним у тому, що він не дотримується слова і абсолютно ненадійний", – зауважив Сікорський. 

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Він нагадав, що Росія підписувала Будапештський меморандум, де обіцяла поважати суверенітет і територіальну цілісність України, і сама ж порушила його. 

"Важко вірити людині, яка каже "Я порушив ті угоди, але не турбуйтесь, якщо я підпишу ще одну, то буду її поважати", – зазначив міністр. 

Він нагадав також про численні дипломатичні зусилля Заходу перед початком повномасштабної війни, які так і не допомогли зупинити Путіна. 

"Виглядає так, що Путін поважає лише економічну та військову силу у чистому вигляді. І ми маємо у цій "валюті" переконати його, що вторгнення було помилкою і він не може перемогти. Лише тоді є якийсь шанс на мир", – зазначив Сікорський.  

Своєю чергою Бербок додала, що поділяє його оцінки. "Вже 2,5 роки половина світу тільки тим і займалася, що намагалася через дипломатичні канали переконати Путіна не завдавати ще більших страждань Україні", – зауважила вона.

Бербок наголосила на важливості посилювати санкції проти Росії і стежити за дотриманням тих, що вже запроваджені. 

В одному з нещодавніх інтерв'ю Сікорський сказав, що не бачить причин для занепокоєння щодо можливості застосування РФ ядерної зброї в Україні.

Також він сказав, що "не здивується", якщо Росія у майбутньому вирішить здійснити напад на Польщу.

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Польща Німеччина Війна з РФ
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