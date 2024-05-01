Глава МЗС Польщі: Завершення війни можливе тоді, коли Путін зрозуміє, що не переможе

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що очільник Кремля Владімір Путін вочевидь припинить війну проти України тільки тоді, коли відчує, що не може її виграти, а сподіватися на якісь чергові домовленості з Росією небезпечно.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Сікорського запитали, чи можна використати якісь дипломатичні методи впливу на Росію, щоб припинити війну в Україні.

"Проблема з президентом Путіним у тому, що він не дотримується слова і абсолютно ненадійний", – зауважив Сікорський.

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Він нагадав, що Росія підписувала Будапештський меморандум, де обіцяла поважати суверенітет і територіальну цілісність України, і сама ж порушила його.

"Важко вірити людині, яка каже "Я порушив ті угоди, але не турбуйтесь, якщо я підпишу ще одну, то буду її поважати", – зазначив міністр.

Він нагадав також про численні дипломатичні зусилля Заходу перед початком повномасштабної війни, які так і не допомогли зупинити Путіна.

"Виглядає так, що Путін поважає лише економічну та військову силу у чистому вигляді. І ми маємо у цій "валюті" переконати його, що вторгнення було помилкою і він не може перемогти. Лише тоді є якийсь шанс на мир", – зазначив Сікорський.

Своєю чергою Бербок додала, що поділяє його оцінки. "Вже 2,5 роки половина світу тільки тим і займалася, що намагалася через дипломатичні канали переконати Путіна не завдавати ще більших страждань Україні", – зауважила вона.

Бербок наголосила на важливості посилювати санкції проти Росії і стежити за дотриманням тих, що вже запроваджені.

В одному з нещодавніх інтерв'ю Сікорський сказав, що не бачить причин для занепокоєння щодо можливості застосування РФ ядерної зброї в Україні.

Також він сказав, що "не здивується", якщо Росія у майбутньому вирішить здійснити напад на Польщу.