Швеція надасть Україні понад $60 млн для допомоги енергосистемі Україні

Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 650 млн шведських крон (понад 61 млн доларів) на підтримку енергосистеми України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського Міністерства закордонних справ.

Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання, щоб об’єкти на території України, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.

Міністр з питань співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл заявив, що доступ до енергії має вирішальне значення для розвитку українського суспільства, економіки та бізнесу.

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"Росія дедалі частіше здійснює цілеспрямовані атаки на українську енергетичну систему з метою вивести з ладу важливі об'єкти соціальної інфраструктури. Щоб посилити стійкість України, ми збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектору", – зазначив міністр.

Новий шведський пакет складається з двох частин:

500 млн шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, 150 млн шведських крон виділять через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Данії 7 травня оголосило про виділення нового пакета гуманітарної допомоги в розмірі 250 млн данських крон (33,5 млн євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найбільш постраждалих українців.

Минулого місяця в Данії домовились збільшити фінансування Українського фонду – механізму довгострокової військової підтримки України – на ще 4,4 млрд данських крон (590 млн євро) на 2024 рік.