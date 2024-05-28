Швеція надасть Україні понад $60 млн для допомоги енергосистемі Україні
Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 650 млн шведських крон (понад 61 млн доларів) на підтримку енергосистеми України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського Міністерства закордонних справ.
Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання, щоб об’єкти на території України, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.
Міністр з питань співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл заявив, що доступ до енергії має вирішальне значення для розвитку українського суспільства, економіки та бізнесу.
"Росія дедалі частіше здійснює цілеспрямовані атаки на українську енергетичну систему з метою вивести з ладу важливі об'єкти соціальної інфраструктури. Щоб посилити стійкість України, ми збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектору", – зазначив міністр.
Новий шведський пакет складається з двох частин:
500 млн шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, 150 млн шведських крон виділять через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Данії 7 травня оголосило про виділення нового пакета гуманітарної допомоги в розмірі 250 млн данських крон (33,5 млн євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найбільш постраждалих українців.
Минулого місяця в Данії домовились збільшити фінансування Українського фонду – механізму довгострокової військової підтримки України – на ще 4,4 млрд данських крон (590 млн євро) на 2024 рік.