Швеция предоставит Украине более $60 млн для помощи энергосистеме Украины

Правительство Швеции объявило о выделении Украине 650 млн шведских крон (более 61 млн долларов) на поддержку энергосистемы Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского Министерства иностранных дел.

Новая энергетическая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение, чтобы объекты на территории Украины, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать.

Министр по вопросам сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл заявил, что доступ к энергии имеет решающее значение для развития украинского общества, экономики и бизнеса.

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"Россия все чаще осуществляет целенаправленные атаки на украинскую энергетическую систему с целью вывести из строя важные объекты социальной инфраструктуры. Чтобы усилить устойчивость Украины, мы увеличиваем нашу поддержку энергетического сектора", – отметил министр.

Новый шведский пакет состоит из двух частей: 500 млн шведских крон предоставят через Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического сообщества, 150 млн шведских крон выделят через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Напомним, Министерство иностранных дел Дании 7 мая объявило о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере 250 млн датских крон (33,5 млн евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности наиболее пострадавших украинцев.

В прошлом месяце в Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда – механизма долгосрочной военной поддержки Украины – на еще 4,4 млрд датских крон (590 млн евро) на 2024 год.